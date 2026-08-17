Ολυμπιακός: Επίσημα στα «ερυθρόλευκα» ο Ρέμο Φρόιλερ

Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μέσου, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στη διάθεση του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο έμπειρος χαφ, γεννημένος στις 15 Απριλίου 1992, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, ολοκληρώνοντας τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση και η ένταξη στην ομάδα

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Ρέμο Φρόιλερ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που τον ήθελαν να βρίσκεται στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο διεθνής Ελβετός μέσος, ο οποίος περιγράφεται ως 34χρονος χαφ από τις πηγές, βρέθηκε στη χώρα μας και πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, λίγες ώρες μετά το κρίσιμο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Φρόιλερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας, γνωρίζοντας τους νέους του συμπαίκτες. Η μεταγραφή του αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού μετά την απόφαση για συνέχιση της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το βιογραφικό του Ελβετού μέσου

Ο Ρέμο Φρόιλερ, γεννημένος στις 15 Απριλίου 1992, προέρχεται από τη Μπολόνια. Με την ιταλική ομάδα, την τελευταία τριετία πραγματοποίησε συνολικά 123 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 40 καταγράφηκαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο Ελβετός μέσος είχε μείνει ελεύθερος από τη Μπολόνια, καθώς η συνεργασία των δύο πλευρών έφτασε στο τέλος της, και επέλεξε τον Ολυμπιακό ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πριν τη θητεία του στη Μπολόνια, ο Φρόιλερ αγωνίστηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ κατά τη σεζόν 2022-2023, όπου κατέγραψε 33 συμμετοχές. Η πιο μακρά του παρουσία ήταν στην Αταλάντα, από το 2016 μέχρι το 2022, περίοδο κατά την οποία έκανε 260 παιχνίδια, έχοντας απολογισμό 21 γκολ και 23 ασίστ.

Η πορεία του από τις ακαδημίες στις κορυφαίες λίγκες

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Φρόιλερ ξεκίνησε από την ακαδημία της Βίντερτουρ. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στην GC Zürich U21, ενώ ακολούθησαν οι Γκρασχόπερς, η πρώτη ομάδα της Βίντερτουρ και η Λουκέρνη. Η εμπειρία του περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό συμμετοχών σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διοργανώσεις, αναδεικνύοντας την πολυετή του παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Ελβετός μέσος μετρά συνολικά 301 συμμετοχές στη Serie A, ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Επιπλέον, έχει καταγράψει 28 συμμετοχές στο Champions League, 24 στο Europa League και 28 στην Premier League. Με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, έχει αγωνιστεί 94 φορές και έχει πετύχει 11 γκολ, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του εμπειρία.

Επόμενη μεταγραφική κίνηση

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρέμο Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός φαίνεται να κινείται για την απόκτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή, του Ναϊρ Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν προσγειώθηκε στην Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας (17/08) και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ακολούθως, θα υπογράψει και αυτός με τη σειρά του το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσόρισε τον Ρέμο Φρόιλερ με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από το μήνυμα «???????????????? ???????????????????????????? - Welcome to Olympiacos! ❤️????», σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας τους.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta