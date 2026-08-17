Η ΑΕΚ απέκτησε τον Ντέρικ Γουίλιαμς, στην Αθήνα ο παίκτης

Σε μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της προχώρησε η μπασκετική ΑΕΚ, ανακοινώνοντας τη συμφωνία της με τον Ντέρικ Γουίλιαμς. Ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Sunel Arena. Η κίνηση αυτή ενθουσίασε τους φιλάθλους της Ένωσης, καθώς ο 35χρονος παίκτης αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις με τους κιτρινόμαυρους.

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς στην Αθήνα και η συμφωνία με την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ «καλημέρισε» τους φιλάθλους της με την αποκάλυψη ότι ο Ντέρικ Γουίλιαμς βρίσκεται στην Αθήνα για λογαριασμό της Ένωσης. Ο παίκτης επισκέφθηκε τη Sunel Arena, επιβεβαιώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με την ομάδα. Ο 35χρονος φόργουορντ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις, καθώς η πρώτη συνάντηση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου.

Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η ΑΕΚ χρειάστηκε να καταβάλει ένα buy out ύψους 100.000 δολαρίων στην ομάδα της Νότιας Κορέας όπου αγωνιζόταν ο Γουίλιαμς. Η απόκτηση του παίκτη αποτελεί μια σημαντική κίνηση για την Ένωση, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών της.

Η εμπειρία του από το NBA και την Euroleague

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς διαθέτει μια μακρά και αξιοσημείωτη καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο του μπάσκετ. Το 2011 επιλέχθηκε στο νούμερο δύο του NBA Draft, γεγονός που υπογραμμίζει το ταλέντο και τις δυνατότητές του. Στο NBA αγωνίστηκε συνολικά σε 436 παιχνίδια, φορώντας τις φανέλες των Τίμπεργουλβς, Κινγκς, Χιτ, Νικς, Καβαλίερς και Λέικερς. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μέτρησε κατά μέσο όρο 8,9 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 20,7 λεπτά συμμετοχής.

Το 2018 πραγματοποίησε το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη, μετακομίζοντας στη Γερμανία για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου. Ακολούθησαν σημαντικές ομάδες της EuroLeague, όπως η Φενέρμπαχτσε, η Βαλένθια, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Παναθηναϊκός. Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ο Γουίλιαμς είχε μέσο όρο 11 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Η προηγούμενη θητεία του στην Ελλάδα και οι πρόσφατοι σταθμοί

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς είχε αγωνιστεί ξανά στη χώρα μας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τη σεζόν 2022/23. Σε 34 εμφανίσεις με τους «πράσινους», είχε ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία, σημειώνοντας 12,4 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 29,3 λεπτά κατά μέσο όρο, με αξιοσημείωτο ποσοστό 38% στα τρίποντα.

Μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο έμπειρος φόργουορντ αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο και στη συνέχεια στη Νότια Κορέα. Την τελευταία σεζόν, στην Κορέα, είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία σε 55 αγώνες, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 18 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και σχεδόν δύο ασίστ σε περίπου 23 λεπτά ανά παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντέρικ Γουίλιαμς είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τον Απρίλιο για διακοπές και είχε παρακολουθήσει από κοντά τον τρίτο αγώνα της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα για τα playoffs του BCL. Τότε, είχε εκφράσει την επιθυμία του να δει παλιούς του συμπαίκτες, όπως τον Τζέιμς Νάναλι και τον Ρίκι Ρούμπιο.

Ο ρόλος του στην Ένωση και η ολοκλήρωση του ρόστερ

Με την απόκτηση του Ντέρικ Γουίλιαμς, η ΑΕΚ κατέληξε στον παίκτη που θα αποτελέσει το τελευταίο κομμάτι στη γραμμή των ψηλών της. Ο Γουίλιαμς επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα και αναμένεται να αποτελέσει, μαζί με τον Γκρεγκ Μπράουν, τις δύο επιλογές της Ένωσης στη θέση «4». Η κίνηση αυτή προσδίδει στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έναν παίκτη με σημαντική εμπειρία και μεγάλη επιθετική ικανότητα.

Με αυτή την προσθήκη, οι «κιτρινόμαυροι» κλείνουν το μέτωπο της frontline, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά το κομμάτι των ψηλών. Η διοίκηση της ΑΕΚ αναμένεται πλέον να βάλει τις τελευταίες πινελιές στην περιφέρεια της ομάδας τις επόμενες μέρες, διαμορφώνοντας το τελικό ρόστερ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit