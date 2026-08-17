Ο Κεμ Μπιρτς στη Θεσσαλονίκη: «Μπορούμε να κατακτήσουμε το Eurocup, στόχος η Euroleague»

Ο Κεμ Μπιρτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Δευτέρας (17.08.2026), προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή του μπασκετικού Άρη. Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ εξέφρασε την αισιοδοξία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, τονίζοντας τις μεγάλες φιλοδοξίες των «κιτρίνων» τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Παράλληλα, μίλησε για την προσωπική του εξέλιξη και τη συνεργασία του με τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη.

Άφιξη και υψηλοί στόχοι για τον Άρη

Ο Κεμ Μπιρτς, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Άρη, δήλωσε πως πιστεύει στις δυνατότητες της ομάδας να κατακτήσει το Eurocup. Συμπλήρωσε πως βασικός στόχος είναι η διεκδίκηση της επιστροφής της ομάδας στην Euroleague. Ο Καναδός παίκτης υπογράμμισε ότι έχει φτιαχτεί μια συμπαγής ομάδα με το κατάλληλο υλικό, ώστε να είναι ανταγωνιστική σε όλα τα επίπεδα.

Προσωπικά, ο Μπιρτς εξέφρασε την επιθυμία να κερδίσει το Eurocup και το ελληνικό πρωτάθλημα, στοχεύοντας σε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια φέτος. Δήλωσε ανυπόμονος για την πρόκληση που έχει μπροστά του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η εξέλιξη του Κεμ Μπιρτς και η επιστροφή στην Ελλάδα

Ο Κεμ Μπιρτς επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος σχολίασε την εξέλιξή του, αναφέροντας: «Τότε ήμουν 24 ετών, τώρα είμαι πιο ώριμος και έμπειρος, έχοντας μεγαλώσει την ικανότητά μου στο παιχνίδι». Πλέον, ο Καναδός σέντερ θεωρεί τον εαυτό του βετεράνο και ανυπομονεί για αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Ο Μπιρτς έχει στο ενεργητικό του την κατάκτηση της Euroleague το 2025 με τη Φενέρμπαχτσε. Μετά τη σεζόν 2016/17 στον Πειραιά, είχε μετακομίσει στους Ορλάντο Μάτζικ, παίρνοντας μια ευκαιρία στο NBA. Στόχος του στον Άρη είναι να εξελιχθεί σε έναν από τους ηγέτες της ομάδας, καθώς αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο τρέχον σημείο της καριέρας του.

Η ιδιαίτερη σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Κεμ Μπιρτς αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στον Ολυμπιακό, όταν ο νυν προπονητής του Άρη ήταν ο ηγέτης των Πειραιωτών. Ο Καναδός παίκτης σημείωσε ότι η τότε κατάσταση ήταν διαφορετική και πως στην αρχή θα είναι «λίγο παράξενο» να τον έχει ως προπονητή.

Παρόλα αυτά, τόνισε ότι διατηρούν καλή σχέση εδώ και χρόνια και πως η συνεργασία τους θα είναι συναρπαστική. Ο Μπιρτς εξέφρασε την εκτίμησή του στον Σπανούλη, δηλώνοντας: «Εκείνος με έστειλε στο NBA, εκείνος με έφερε τώρα ξανά στην Ελλάδα, θα κάνω τα πάντα για εκείνον».

Αναμνήσεις και το ελληνικό πρωτάθλημα

Ο Κεμ Μπιρτς ξεδίπλωσε επίσης το κουβάρι των αναμνήσεών του από αγώνες με τον Άρη. «Θυμάμαι ότι είχα κάνει ένα καλό παιχνίδι και υπάρχουν σχετικές φάσεις στα social media», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πέρα από τους ευρωπαϊκούς στόχους, ο Καναδός παίκτης εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Άρης μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει επίσης μια καλή ομάδα φέτος, ενώ αναγνώρισε την παρουσία των δύο κορυφαίων ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Μπιρτς προέβλεψε ότι η φετινή χρονιά θα είναι «μια διασκεδαστική χρονιά» για το ελληνικό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta