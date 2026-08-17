Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ρέμο Φρόιλερ

Ο Ελβετός διεθνής μέσος Ρέμο Φρόιλερ αποτελεί και επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, έφτασε στην Ελλάδα το Σάββατο, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες το πρωί της Δευτέρας. Αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η επίσημη ανακοίνωση και οι πρώτες ενέργειες

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μέσου, Ρέμο Φρόιλερ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Φρόιλερ γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1992 και προέρχεται από την Μπολόνια, με την οποία την τελευταία τριετία πραγματοποίησε 123 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 40 τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν στην Ελλάδα από το Σάββατο, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους», το οποίο προβλέπει ετήσιες αποδοχές 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να προπονηθεί για πρώτη φορά με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άμεσα, έχοντας κάνει μόνος του προπονήσεις μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Ελβετία στο Μουντιάλ.

Η πορεία του στην Ιταλία και την Αγγλία

Ο Ρέμο Φρόιλερ έχει μια πλούσια καριέρα σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Από το 2016 έως το 2022, αγωνίστηκε στην Αταλάντα, όπου πραγματοποίησε 260 παιχνίδια, σημειώνοντας 21 γκολ και δίνοντας 23 ασίστ. Η ιταλική ομάδα τον είχε αποκτήσει έναντι περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, και εκεί έμεινε για έξι σεζόν.

Το 2022, έκανε το βήμα στην Premier League, μετακομίζοντας στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η αγγλική ομάδα τον απέκτησε έναντι του ποσού των 8,3 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ, τη σεζόν 2022-2023, κατέγραψε 33 συμμετοχές.

Το 2023, παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια, η οποία πείστηκε για τις ικανότητές του και τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή έναντι περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους «ροσομπλού» ξεχώρισε στη Serie A. Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια της Μπολόνια, εκ των οποίων 29 ματς στο ιταλικό πρωτάθλημα, δέκα στο Europa League και ένα στο Κύπελλο Ιταλίας, έχοντας σκοράρει και ένα γκολ. Έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια φέτος το καλοκαίρι.

Η διεθνής εμπειρία και οι συνολικές του επιδόσεις

Ο Φρόιλερ έχει σημαντική εμπειρία και σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Μετρά 28 συμμετοχές στο Champions League και 24 στο Europa League. Συνολικά, στην Serie A έχει αγωνιστεί σε 301 παιχνίδια, ενώ στην Premier League έχει 28 συμμετοχές.

Είναι επίσης βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Ελβετίας, με την οποία έχει αγωνιστεί 94 φορές και έχει πετύχει 11 γκολ. Ήταν βασικό μέλος της εθνικής του ομάδας στο Μουντιάλ.

Τα πρώτα βήματα στην καριέρα του

Ο Ρέμο Φρόιλερ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την ακαδημία της Βίντερτουρ στην Ελβετία το 2009. Έπαιξε για μία σεζόν στην πρώτη ομάδα πριν παραχωρηθεί δανεικός στην Γκρασχόπερς.

Το 2011 επέστρεψε στη Βίντερτουρ, όπου παρέμεινε μέχρι το 2014, οπότε και πήρε μεταγραφή για τη Λουκέρνη. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε και στην GC Zürich U21.

Εξελίξεις στις μεταγραφές του Ολυμπιακού

Εν τω μεταξύ, μετά την απόκτηση του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός αναμένεται να προχωρήσει στην ενίσχυσή του και με τον Ναϊρ Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν προσγειώθηκε στην Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας και πρόκειται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, ώστε να υπογράψει και αυτός το νέο του συμβόλαιο με την πειραϊκή ομάδα.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast