Ο Ναγιάρ Τικνιζιάν στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (17.08.2026) ο Ναγιάρ Τικνιζιάν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο 27χρονος διεθνής Αρμένιος αριστερός μπακ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν τις 9:00, ξεκινώντας έτσι τις διαδικασίες για την ένταξή του στους «ερυθρόλευκους». Η άφιξή του σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα, με τον παίκτη να αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Άφιξη στην Αθήνα και οι πρώτες κινήσεις

Ο Ναγιάρ Τικνιζιάν, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού, έφτασε στην Αθήνα με πτήση από το Βελιγράδι. Η προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, περίπου στις 9:00, όπως είχε προγραμματιστεί για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του.

Μετά την άφιξή του σε ελληνικό έδαφος, ο Αρμένιος αμυντικός θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, ένα απαραίτητο βήμα πριν την επικύρωση κάθε μεταγραφής. Αυτές οι εξετάσεις αποτελούν το τελευταίο βήμα πριν την υπογραφή του συμβολαίου του με την πειραϊκή ομάδα, ολοκληρώνοντας και τυπικά την ένταξή του στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων».

Η συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέληξε σε πλήρη συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Ναγιάρ Τικνιζιάν, έπειτα από διαπραγματεύσεις. Το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες «έκλεισε» στα 5 εκατομμύρια ευρώ ως αρχικό ποσό για την παραχώρηση του παίκτη.

Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει και ένα ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ σε μορφή μπόνους, το οποίο θα καταβληθεί στον Ερυθρό Αστέρα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η συνολική αξία της μεταγραφής του παίκτη αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά τα μπόνους που προστέθηκαν στο αρχικό ποσό.

Οι όροι του συμβολαίου του παίκτη

Ο Ναγιάρ Τικνιζιάν θα υπογράψει συμβόλαιο μακράς διάρκειας με τον Ολυμπιακό, δεσμεύοντας τον εαυτό του με την πειραϊκή ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία για 4+1 χρόνια, δηλαδή τέσσερα έτη με οψιόν ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος, προσφέροντας σταθερότητα και προοπτική.

Όσον αφορά τις ετήσιες απολαβές του 27χρονου Αρμένιου αμυντικού, αυτές θα φτάνουν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ, καθιστώντας τον έναν από τους καλά αμειβόμενους παίκτες. Οι όροι αυτοί σηματοδοτούν μια σημαντική επένδυση του Ολυμπιακού στον διεθνή παίκτη, δείχνοντας την εμπιστοσύνη της ομάδας στις ικανότητές του.

Το προφίλ του Αρμένιου αμυντικού

Ο Ναγιάρ Τικνιζιάν είναι ένας 27χρονος διεθνής Αρμένιος αριστερός μπακ, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Προέρχεται από μια ιδιαίτερα γεμάτη σεζόν στη Σερβία, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ο Τικνιζιάν κατέγραψε συνολικά 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επιδεικνύοντας αντοχή και συνέπεια στην απόδοσή του. Ο απολογισμός του περιλαμβάνει ένα γκολ και επτά ασίστ, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις αμυντικές αλλά και τις επιθετικές του ικανότητες. Φέτος, έχει ήδη αγωνιστεί τόσο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος όσο και στα προκριματικά του Champions League, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Ο ρόλος του στον Ολυμπιακό

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο Ναγιάρ Τικνιζιάν αναμένεται να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Φρανσίσκο Ορτέγκα στην αριστερή πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό. Η άφιξή του ενισχύει τις επιλογές του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προσφέροντας βάθος και ποιότητα στο ρόστερ.

Ο Αρμένιος αμυντικός θα τεθεί άμεσα στα υπόψιν του Ισπανού τεχνικού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με στόχο να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό στην ομάδα και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «ερυθρολεύκων». Η εμπειρία του από το Champions League αναμένεται να είναι πολύτιμη για την ομάδα.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit