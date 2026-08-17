Ο Κέρβιν Αριάγκα στην Αθήνα για την ΑΕΚ: Τα τελευταία βήματα για τη μεταγραφή

Στην Αθήνα βρίσκεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ο 28χρονος διεθνής αμυντικός μέσος από την Ονδούρα προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα, σηματοδοτώντας την τελική φάση της ένταξής του στους «κιτρινόμαυρους». Μετά την άφιξή του, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προτού υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η άφιξη στην Αθήνα και τα επόμενα βήματα

Ο Κέρβιν Αριάγκα έφτασε στην Ελλάδα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» έγινε λίγο μετά τη 1:00. Η παρουσία του στην πρωτεύουσα σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μεταγραφικής υπόθεσης που δούλεψε το προηγούμενο διάστημα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, φέρνοντας τον Ονδουριανό χαφ ένα βήμα πριν από το οριστικό φινάλε της μετακίνησής του στην ΑΕΚ.

Πλέον, ο 28χρονος μέσος θα ακολουθήσει το καθιερωμένο πρωτόκολλο, περνώντας από σειρά ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων. Εφόσον όλα τα αποτελέσματα είναι ομαλά, θα προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου του με την ΑΕΚ, με την επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων» να αναμένεται άμεσα.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας

Οι πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής του Κέρβιν Αριάγκα παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των πηγών. Σύμφωνα με το Newsit, το deal μεταξύ ΑΕΚ και Λεβάντε έκλεισε στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, βάσει των ίδιων πληροφοριών, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το 2030.

Από την άλλη πλευρά, το Athletiko αναφέρει ότι η ΑΕΚ θα καταβάλει στη Λεβάντε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, προβλέπονται ακόμη 500.000 ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της συμφωνίας κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το Athletiko προσθέτει επίσης ότι η ισπανική ομάδα αναμένεται να διατηρήσει ποσοστό 15% σε ενδεχόμενη μεταπώληση του ποδοσφαιριστή στο μέλλον.

Το προφίλ του ποδοσφαιριστή και ο ρόλος του στην ΑΕΚ

Ο Κέρβιν Αριάγκα χαρακτηρίζεται ως ένας θηριώδης χαφ, με την ΑΕΚ να αποκτά ένα καθαρό «6άρι» που διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία που αναζητούσε η ομάδα. Ο 28χρονος μέσος φέρνει δύναμη, ύψος, ταχύτητα και ένταση στις μονομαχίες, καθώς και ικανότητα στις ανακτήσεις της μπάλας. Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς θα προσθέσει έτσι στον άξονά του έναν παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Πέρα από τον ρόλο του ως αμυντικός μέσος, ο Αριάγκα μπορεί να προσφέρει λύσεις και ως κεντρικός αμυντικός. Αυτή είναι μια θέση στην οποία έχει αγωνιστεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, προσφέροντας έτσι ευελιξία στον προπονητή της ΑΕΚ. Η προσθήδα του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή των «κιτρινόμαυρων».

Οι επόμενες κινήσεις της ΑΕΚ στην αγορά

Η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα δεν σηματοδοτεί το τέλος των μεταγραφικών κινήσεων για την ΑΕΚ. Η ομάδα δεν ολοκληρώνει τις προσθήκες της με αυτή την κίνηση, καθώς έχει προγραμματίσει και άλλες ενισχύσεις. Συγκεκριμένα, αναμένεται να αποκτηθεί σίγουρα ένας αριστερός μπακ, ενισχύοντας την αμυντική γραμμή.

Παράλληλα, οι «κιτρινόμαυροι» διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμα προσθήκης στο ρόστερ τους. Αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο παραμένουν σε εγρήγορση για πιθανές ευκαιρίες στην αγορά, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit