Στο νοσοκομείο ο Χοσάμ Χασάν μετά από ενδοοικογενειακή διαμάχη

Ένα απίστευτο περιστατικό, που οδήγησε μέχρι και στην κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, σημειώθηκε στην Αίγυπτο, με πρωταγωνιστή τον Χοσάμ Χασάν. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας και άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα σε ιατρικό κέντρο, καθώς έχασε τις αισθήσεις του. Το συμβάν έλαβε χώρα εν μέσω μιας εξαιρετικά έντονης ενδοοικογενειακής διαμάχης.

Η έντονη διαμάχη και η λιποθυμία του προπονητή

Ο Χοσάμ Χασάν, ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ποδοσφαίρου της Αιγύπτου, βίωσε μια απίστευτη περιπέτεια που τον οδήγησε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ λιποθύμησε μετά από έναν φοβερό καβγά που σημειώθηκε μεταξύ μελών της οικογένειάς του.

Η διαμάχη χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά έντονη και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με αποτέλεσμα ο Χασάν να χάσει τις αισθήσεις του. Η κατάσταση κρίθηκε τόσο σοβαρή που απαιτήθηκε η άμεση μεταφορά του σε ιατρικό κέντρο για την παροχή βοήθειας.

Οι γυναίκες στο επίκεντρο του επεισοδίου

Στον καβγά που οδήγησε στην περιπέτεια υγείας του Χοσάμ Χασάν φέρεται να συμμετείχαν οι δύο σύζυγοί του. Πρόκειται για την Νταν Αντάμ και τη Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί, οι οποίες αναφέρονται ως οι βασικές πρωταγωνίστριες της ενδοοικογενειακής διαμάχης.

Τα σχετικά δημοσιεύματα από την Αίγυπτο κάνουν λόγο για σύγχυση αναφορικά με την τωρινή οικογενειακή κατάσταση της Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί. Υπάρχουν αμφιβολίες για το αν εξακολουθεί να είναι σύζυγος του Χοσάμ Χασάν ή αν οι δύο τους έχουν ήδη προχωρήσει σε λύση του γάμου τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαζυγίου.

Η επέμβαση των αρχών και ο τόπος του συμβάντος

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε περιοχή του νότιου τμήματος της Αιγύπτου. Η ένταση της διαμάχης ήταν τέτοια που οδήγησε στην κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες κλήθηκαν να επέμβουν για να διαχειριστούν την κατάσταση που είχε πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η παρουσία της αστυνομίας υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του επεισοδίου και την αναγκαιότητα εξωτερικής παρέμβασης για την αποκατάσταση της τάξης, μετά τον φοβερό καβγά που εκτυλίχθηκε.

Βίντεο στη δημοσιότητα και η αντίθεση στην επαγγελματική πορεία

Για το συγκεκριμένο σκηνικό, το οποίο απασχολεί έντονα τα αιγυπτιακά μέσα, έχει κυκλοφορήσει και σχετικό βίντεο. Το υλικό αυτό βλέπει το φως της δημοσιότητας, προσφέροντας μια οπτική μαρτυρία του περιστατικού και των διαστάσεων που έλαβε.

Η προσωπική αυτή περιπέτεια του Χοσάμ Χασάν έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την άκρως επιτυχημένη επαγγελματική του περίοδο. Ο πολύπειρος προπονητής προέρχεται από ένα εξαιρετικό καλοκαίρι, έχοντας οδηγήσει την εθνική ομάδα της Αιγύπτου σε μια σπουδαία και συναρπαστική διαδρομή στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, στην προσωπική του ζωή βιώνει πρωτοφανείς καταστάσεις, με την οικογενειακή του κατάσταση να έχει πάρει μια ιδιαίτερα περίεργη τροπή.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis