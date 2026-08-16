Οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την επικείμενη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους φίλους του ΠΑΟΚ οι εξελίξεις γύρω από την επικείμενη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να βρίσκεται ήδη στη Γερμανία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, αντιπροσωπεία οπαδών συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο της Τούμπας, εκφράζοντας τη διαφωνία της για την παραχώρηση του παίκτη. Η μεταγραφή, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί επίσημα, βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, προκαλώντας αναστάτωση στις τάξεις των φίλων του Δικεφάλου.

Συγκέντρωση οπαδών έξω από την Τούμπα

Μεγάλη μερίδα του κόσμου του ΠΑΟΚ εξέφρασε την οργή της για την απόφαση παραχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Φίλοι του συλλόγου συγκεντρώθηκαν έξω από την Τούμπα, προκειμένου να διαδηλώσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη μετακόμιση του ποδοσφαιριστή στη γερμανική ομάδα. Η επικείμενη πώληση του «Ντέλια» στην Ντόρτμουντ, έναντι περίπου 28.000.000 ευρώ, θεωρείται από τους οπαδούς ως η παραχώρηση του σημαντικότερου ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Οι συγκεντρωμένοι οπαδοί ζήτησαν εξηγήσεις για τη μεταγραφή, τονίζοντας την αντίθεσή τους σε αυτή την εξέλιξη. Η παρουσία τους στο γήπεδο της Τούμπας σηματοδότησε την έντονη αντίδραση για ένα θέμα που απασχολεί την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζήτησαν να επικοινωνήσουν άμεσα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη. Αντιπροσωπεία των οπαδών επικοινώνησε με συνεργάτες του κ. Σαββίδη, με σκοπό να του μεταφέρει την κάθετη αντίθεσή της στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η πρόθεση των συγκεντρωμένων ήταν να εκφράσουν προσωπικά τη θέση τους σχετικά με τη μεταγραφή του «Ντέλια» στη γερμανική ομάδα, ζητώντας εξηγήσεις για την απόφαση αυτή.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στη Γερμανία

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, καθώς προσγειώθηκε στο Ντόρτμουντ από το μεσημέρι της Κυριακής (16/7). Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός είναι πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, να υπογράψει το πολυετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με τους Βεστφαλούς.

Η αναχώρησή του για τη Γερμανία είχε προηγηθεί μέσα σε κλίμα αγωνίας, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ συνεχίζονταν μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο Κωνσταντέλιας επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο περίπου στις 8:00 το πρωί, όμως η πτήση αναχώρησε λίγο μετά τις 9:00, ενώ οι δύο σύλλογοι εξακολουθούσαν να επεξεργάζονται τους όρους της συμφωνίας. Η παρουσία του Κωνσταντέλια στο Ντόρτμουντ αποδεικνύει ότι η μεταγραφή έχει περάσει πλέον στο τελικό της στάδιο.

Το μήνυμα του ποδοσφαιριστή στους φίλους του ΠΑΟΚ

Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε επικοινωνία με τους συγκεντρωμένους οπαδούς έξω από την Τούμπα. Κατά την άφιξή του στο Ντόρτμουντ, ένας φίλος του ΠΑΟΚ τον πλησίασε και μέσω βιντεοκλήσης τον έφερε σε επαφή με τους φίλους του Δικεφάλου. Ο ποδοσφαιριστής απευθύνθηκε στους οπαδούς, προσπαθώντας να τους καθησυχάσει και επαναλαμβάνοντας όσα αισθάνεται για την ομάδα και τον κόσμο της.

Συγκεκριμένα, τους είπε: «Αγαπώ τον ΠΑΟΚ, σας αγαπώ και εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια. Μην το σκέφτεστε. Σας αγαπώ πάρα πολύ». Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο που τον περίμεναν οι άνθρωποι των Βεστφαλών, ο 23χρονος «αστέρας» είχε ήδη δηλώσει την ατάκα «Μην ανησυχείτε για εμένα - Αγαπώ τον ΠΑΟΚ».

Ανοιχτές λεπτομέρειες της μεταγραφής

Παρά την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Γερμανία, οι Γερμανοί επιμένουν ότι η μεταγραφή δεν έχει κλείσει οριστικά. Δεν έχει επέλθει πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ, καθώς παραμένουν ανοιχτές ορισμένες λεπτομέρειες του deal. Από τη γερμανική πλευρά προκύπτει ότι οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως το εγγυημένο ποσό, τη δομή των μπόνους και τους χρόνους καταβολής των χρημάτων.

Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ως αρκετά κρίσιμες για την οριστικοποίηση της μεταγραφής, παρόλο που ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στη Βεστφαλία για τις απαραίτητες διαδικασίες. Η μεταγραφή μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί επίσημα, αλλά η παρουσία του παίκτη στο Ντόρτμουντ υποδηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit