Στο Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπορούσια

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στο Ντόρτμουντ το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπορούσια. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στη Γερμανία και περνά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τη μετακίνησή του να έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους φίλους του ΠΑΟΚ. Παρά την προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων συνεχίζονται για τις τελικές λεπτομέρειες.

Άφιξη στη Γερμανία και ιατρικές εξετάσεις

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι 23 ετών, έφτασε στο Ντόρτμουντ λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (16/8). Ο σκοπός του ταξιδιού του είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στη Γερμανία και περνά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Ακόμη και σήμερα μπορεί να περάσει μέρος των ιατρικών εξετάσεων.

Οι διαπραγματεύσεις και το οικονομικό σκέλος

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ωστόσο, ο ίδιος δημοσιογράφος ανέφερε πως η BVB και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν φτάσει ακόμη σε οριστική συμφωνία.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων συνεχίζονται για ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 εκατομμυρίων ευρώ, συν ένα ποσοστό μεταπώλησης. Από την πλευρά της Ντόρτμουντ, η προσφορά φέρεται να ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να λαμβάνει 3.200.000 ευρώ ετησίως μόλις βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο. Η μεταγραφή του αποτελεί το Plan B της Μπορούσια, αφού ναυάγησε η περίπτωση του Σαΐντ Ελ Μαλά.

Το μήνυμα του «Ντέλια» στους φίλους του ΠΑΟΚ

Μέσα στον καταιγισμό των εξελίξεων, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έστειλε μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ μέσω βίντεο που ανέβηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο ποδοσφαιριστής είπε χαρακτηριστικά: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια, σας αγαπώ πάρα πολύ».

Από το αεροδρόμιο της Γερμανίας, ο Κωνσταντέλιας είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους φίλους του ΠΑΟΚ. Μόλις έφτασε εκεί, ένας φίλος του ΠΑΟΚ του έδωσε το τηλέφωνο και μίλησε μέσω βιντεοκλήσης με τους φίλους της ομάδας που βρίσκονταν έξω από την Τούμπα.

Αντιδράσεις φιλάθλων και προηγούμενες προσπάθειες μεταγραφής

Η επικείμενη μεταγραφή του Κωνσταντέλια έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις και έχει διχάσει τους φίλους του ΠΑΟΚ στα Social Media. Κομμάτι των οργανωμένων οπαλών εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ του Σαββάτου (15/8), εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πώληση του παίκτη.

Περίπου στις 13:00 της Κυριακής, μερίδα οπαδών συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Εκεί, ζήτησαν συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη ή κάποιο στέλεχος της ΠΑΕ για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην αποχώρηση του Έλληνα σταρ.

Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έχει 190 συμμετοχές με τη φανέλα του «δικεφάλου του Βορρά», βρέθηκε κοντά στην έξοδο από τον ΠΑΟΚ και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια. Το καλοκαίρι του 2024, η Σάλτσμπουργκ κινήθηκε για την απόκτησή του, αλλά ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε, καθώς ο ποδοσφαιριστής ήθελε να διεκδικήσει την είσοδο στο Champions League μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το 2025, η Στουτγκάρδη έκανε έντονο πρέσινγκ, προσφέροντας 18.000.000 ευρώ συν 3.000.000 σε μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 15%. Τότε, ο Κωνσταντέλιας ξεκίνησε να αποχαιρετά τους συμπαίκτες του στην προετοιμασία στην Ολλανδία και ουσιαστικά ήταν έτοιμος να αποχωρήσει.

Ο Ιβάν Σαββίδης ανέλαβε την υπόθεση και το κλίμα άλλαξε, με τον Κωνσταντέλια να υπογράφει νέο συμβόλαιο λίγες μέρες αργότερα, με ισχύ μέχρι το 2029. Το νέο συμβόλαιο περιλάμβανε μια υπόσχεση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα στεκόταν εμπόδιο σε πρόταση που θα τον ικανοποιούσε οικονομικά, υπόσχεση που τηρήθηκε φέτος.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos