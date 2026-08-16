Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του – Διχασμένοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στη Γερμανία, έχοντας φτάσει στο Ντόρτμουντ λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (16/8), για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της μεταγραφής του στην Μπορούσια. Η μετακίνηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού έχει μπει στην τελική ευθεία, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη γερμανική ομάδα να έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί, ενώ απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για την επίσημη ανακοίνωση. Η επικείμενη αποχώρηση του παίκτη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διχασμό μεταξύ των φίλων του ΠΑΟΚ.

Άφιξη στη Γερμανία και ιατρικές εξετάσεις

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στο Ντόρτμουντ την Κυριακή (16/8), λίγο μετά το μεσημέρι, με σκοπό να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μπορούσια. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, όπου περνά από τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με Γερμανό δημοσιογράφο, υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στον Γιάννη Κωνσταντέλια και την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ ο παίκτης είναι ήδη καθ' οδόν για το Ντόρτμουντ. Αναφέρεται επίσης ότι ακόμη και εντός της ημέρας μπορεί να περάσει μέρος των ιατρικών εξετάσεων.

Η οικονομική διάσταση της μεταγραφής

Οι συζητήσεις ανάμεσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και τον ΠΑΟΚ συνεχίζονται για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Το ποσό της μεταγραφής εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 30 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ποσοστού μεταπώλησης.

Η Ντόρτμουντ φέρεται να πρόσφερε 28.000.000 ευρώ, συν μπόνους περίπου 2.000.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη μεταγραφή. Ο Κωνσταντέλιας, μόλις βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο, αναμένεται να λαμβάνει 3.200.000 ευρώ ετησίως.

Το μήνυμα του «Ντέλια» και οι αντιδράσεις των φιλάθλων

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γνωστός και ως «Ντέλιας», έστειλε μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια, σας αγαπώ πάρα πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ εμφανίζονται διχασμένοι στα Social Media σχετικά με την επικείμενη πώληση του παίκτη. Κομμάτι των οργανωμένων οπαδών εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ του Σαββάτου (15/8), με την οποία στέκεται απέναντι στην πώληση.

Περίπου στις 13:00 της Κυριακής (16/8), μερίδα οπαδών συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ζητώντας συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη ή κάποιο στέλεχος της ΠΑΕ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην αποχώρηση του Έλληνα σταρ.

Το ιστορικό των προτάσεων και η υπόσχεση του ΠΑΟΚ

Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ έρχεται μετά από δύο προηγούμενα καλοκαίρια όπου ο παίκτης βρέθηκε κοντά στην αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι του 2024, η Σάλτσμπουργκ κινήθηκε για την απόκτησή του, αλλά ο ΠΑΟΚ απέρριψε την πρόταση, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν φαινόταν να έχει την πρόθεση να αποχωρήσει, έχοντας μόλις στεφθεί πρωταθλητής και επιθυμώντας να διεκδικήσει την είσοδο στο Champions League.

Το 2025, η Στουτγκάρδη άσκησε έντονο πρέσινγκ στον ΠΑΟΚ, προσφέροντας 18.000.000 ευρώ συν 3.000.000 σε μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 15%. Τότε, ο Κωνσταντέλιας είχε ξεκινήσει να αποχαιρετά τους συμπαίκτες του στην προετοιμασία στην Ολλανδία και ήταν ουσιαστικά έτοιμος να αποχωρήσει.

Ωστόσο, ο Ιβάν Σαββίδης ανέλαβε την υπόθεση και ανέτρεψε το κλίμα, με τον Κωνσταντέλια να υπογράφει νέο συμβόλαιο λίγες μέρες αργότερα, με ισχύ μέχρι το 2029. Το νέο συμβόλαιο περιλάμβανε και μία υπόσχεση από τον ΠΑΟΚ, η οποία τηρήθηκε φέτος: ο σύλλογος δεν θα στεκόταν εμπόδιο σε πρόταση που θα τον ικανοποιούσε οικονομικά.

Ο αποχαιρετισμός από το αεροδρόμιο

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους φίλους του ΠΑΟΚ από το αεροδρόμιο στη Γερμανία. Μόλις έφτασε εκεί, ένας φίλος του ΠΑΟΚ του έδωσε το τηλέφωνο, και ο ποδοσφαιριστής μίλησε μέσω βιντεοκλήσης με τους φίλους της ομάδας που βρίσκονταν έξω από την Τούμπας.

Μετά από 190 συμμετοχές με τη φανέλα του «δικεφάλου του Βορρά», ο νεαρός παίκτης ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία τον απέκτησε ως «Plan B» αφού ναυάγησε η περίπτωση του Σαΐντ Ελ Μαλά.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos