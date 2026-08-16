Ο Χρήστος Τζόλης βασικός στον τελικό του community shield με τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Χρήστος Τζόλης συμπεριλήφθηκε στις αρχικές επιλογές του Μικέλ Αρτέτα για τον τελικό του Community Shield, όπου η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεκινάει στο αρχικό σχήμα των «κανονιέρηδων» στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 16 Αυγούστου, στις 17:00. Αυτό σηματοδοτεί το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ, σε έναν αγώνα που κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Αγγλία.

Η επιβράβευση του Μικέλ Αρτέτα

Ο Μικέλ Αρτέτα, προπονητής της Άρσεναλ, έδειξε την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Χρήστο Τζόλη, συμπεριλαμβάνοντάς τον στην αρχική ενδεκάδα για τον τελικό του Community Shield. Η απόφαση αυτή έρχεται ως επιβράβευση των εξαιρετικών εμφανίσεων του Έλληνα άσου στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας των «κανονιέρηδων», όπου εντυπωσίασε με την απόδοσή του.

Ο Τζόλης, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί στο αριστερό φτερό της επίθεσης, έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος τον επέλεξε στην αρχική σύνθεση για το κρίσιμο παιχνίδι τίτλου απέναντι στους «πολίτες». Μαζί με τον Τζόλη, ο Αρτέτα εμπιστεύτηκε και τον Μπρούνο Γκιμαράες για μια θέση στο αρχικό σχήμα.

Ο τελικός του community shield

Ο τελικός του Community Shield αποτελεί παραδοσιακά την επίσημη έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν στην Αγγλία, φέρνοντας αντιμέτωπες την πρωταθλήτρια ομάδα με την κυπελλούχο. Φέτος, η αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Σίτι αποκτά ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα των «κανονιέρηδων».

Το παιχνίδι, που είναι προγραμματισμένο για τις 16 Αυγούστου στις 17:00, θα αναδείξει τον πρώτο κάτοχο τροπαίου για την αγωνιστική περίοδο. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα είναι διαθέσιμη μέσω της ΕΡΤ2 Σπορ, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν ζωντανά την προσπάθεια του Έλληνα διεθνή.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Για την Άρσεναλ, ο προπονητής Μικέλ Αρτέτα επέλεξε την ακόλουθη αρχική ενδεκάδα: Ράγια, Γουάιτ, Γκάμπριελ, Μοσκέρα, Καλαφιόρι, Λούις-Σκέλι, Γκιμαράες, Όντεγκαρντ, Μαντουέκε, Τζόλης και Χάβερτς. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του τεχνικού επιτελείου να παρατάξει ένα δυνατό και ανταγωνιστικό σχήμα για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Από την πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι, ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο των «πολιτών» σε αυτόν τον τελικό, επέλεξε τους εξής παίκτες: Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’ Ράιλι, Κόβασιτς, Άντερσον, Σεμένιο, Φόντεν, Ντόκου και Χάαλαντ. Και οι δύο ομάδες παρατάσσονται με ισχυρές συνθέσεις, υποσχόμενες έναν συναρπαστικό αγώνα.

Το ντεμπούτο του Τζόλη και η θέση του

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ σε έναν αγώνα υψηλών απαιτήσεων και μεγάλης σημασίας για την έναρξη της σεζόν. Η παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ, ο οποίος έχει δείξει την αξία του κατά την προετοιμασία.

Ο Μικέλ Αρτέτα τον εμπιστεύθηκε να αγωνιστεί στο αριστερό φτερό της επίθεσης των «κανονιέρηδων», μια θέση από την οποία αναμένεται να συμβάλει τόσο στη δημιουργία φάσεων όσο και στην απειλή προς την αντίπαλη εστία. Η ψήφος εμπιστοσύνης του προπονητή έρχεται μετά από τις καλές του εμφανίσεις στα φιλικά παιχνίδια, όπου κατάφερε να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta