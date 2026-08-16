Άνταμ Μοκόκα: Στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος άσος για τον Άρη

Ο Άνταμ Μοκόκα βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, φτάνοντας στην πόλη για λογαριασμό του Άρη. Ο Γάλλος άσος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 15:10, προκειμένου να ενσωματωθεί στην ομάδα. Η άφιξή του σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η άφιξη του Γάλλου γκαρντ/φόργουορντ

Ο Άνταμ Μοκόκα έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής, συγκεκριμένα στις 16 Αυγούστου, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ο Γάλλος γκαρντ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 15:10, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του για να ενταχθεί στην ομάδα του Άρη. Η παρουσία του στην πόλη είναι πλέον γεγονός, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται ένα από τα νέα τους μεταγραφικά αποκτήματα.

Η άφιξη του Μοκόκα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομάδα, καθώς ο παίκτης αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Στόχος είναι να είναι πλήρως έτοιμος ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, η οποία αναμένεται να είναι η αγωνιστική περίοδος 2026-27.

Νέο πρόσωπο για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο 28χρονος Άνταμ Μοκόκα αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα που θα ενισχύσουν τον Άρη για την επικείμενη σεζόν 2026-27. Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ έρχεται στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να ενσωματωθεί πλήρως στο σύνολο των «κιτρινόμαυρων». Με την άφιξή του, η διαδικασία για την ένταξή του στην ομάδα και την έναρξη της προετοιμασίας του μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία.

Η ομάδα του Άρη συνεχίζει σταδιακά να υποδέχεται τα νέα μεταγραφικά της αποκτήματα, ενισχύοντας το ρόστερ της ενόψει των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Ο Μοκόκα είναι ένα από τα ονόματα που προστίθενται στο δυναμικό, φέρνοντας μαζί του την εμπειρία και τις ικανότητές του.

Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη

Ο Άνταμ Μοκόκα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να τεθεί άμεσα στη διάθεση του προπονητή του Άρη, Βασίλη Σπανούλη. Ο Γάλλος άσος θα ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας, συμμετέχοντας στην προετοιμασία που έχει σχεδιαστεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η παρουσία του κρίνεται σημαντική για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής των «κιτρινόμαυρων».

Ο Μοκόκα έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Άρη, γεγονός που επισφραγίζει τη συνεργασία του με τον σύλλογο. Η υπογραφή του συμβολαίου του εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής ενίσχυσης της ομάδας, καθώς ο Άρης επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο για τις επερχόμενες διοργανώσεις.

Η πορεία του Μοκόκα και τα στατιστικά του

Ο Άνταμ Μοκόκα εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του την περασμένη χρονιά, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Μπουργκ. Η απόδοσή του με την γαλλική ομάδα ήταν αξιοσημείωτη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του Άρη. Κατά τη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γάλλος γκαρντ κατέγραψε σημαντικά στατιστικά στο EuroCup.

Συγκεκριμένα, μέτρησε κατά μέσο όρο 12.3 πόντους ανά αγώνα, ενώ παράλληλα συνέλεξε 3.6 ριμπάουντ και μοίρασε 2.5 ασίστ ανά παιχνίδι. Αυτά τα νούμερα αναδεικνύουν την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ, τόσο στην επίθεση όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού, στοιχεία που αναμένεται να προσφέρει και στον Άρη.

Συνεχίζονται οι αφίξεις στη Θεσσαλονίκη

Οι αφίξεις για τους «κιτρινόμαυρους» δεν σταματούν με τον Άνταμ Μοκόκα. Την ίδια Κυριακή, λίγες ώρες μετά την προσγείωση του Γάλλου άσου, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ένας ακόμη παίκτης. Πρόκειται για τον Ε. Τζ. Λίντελ, ο οποίος επίσης θα ενσωματωθεί στην ομάδα του Άρη.

Η συνεχής υποδοχή νέων παικτών υπογραμμίζει την προσπάθεια του συλλόγου να ολοκληρώσει το ρόστερ του και να ξεκινήσει την προετοιμασία με όλα τα μέλη του συνόλου. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από Athletiko

Φωτογραφία: Athletiko