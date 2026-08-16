Αξέχαστα φιλικά ποδοσφαίρου: Όταν ερασιτέχνες κοντράρουν κολοσσούς

Το καλοκαίρι σηματοδοτεί το τέλος των επίσημων αγώνων ποδοσφαίρου και την έναρξη της προετοιμασίας των ομάδων για τη νέα σεζόν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ρυθμοί της αγωνιστικής δράσης χαλαρώνουν, δίνοντας τη δυνατότητα στα τεχνικά επιτελεία να προβούν σε πειραματισμούς και να δοκιμάσουν νέους παίκτες και συστήματα. Αυτή η χαλαρότητα δημιουργεί τις συνθήκες για ορισμένες ομάδες να αναμετρηθούν με μεγαθήρια του ποδοσφαίρου, προσφέροντας αξέχαστες στιγμές στους φιλάθλους.

Η ιστορική νίκη της Έβερτον επί της Ίρντνινγκ

Τον Ιούλιο του 2018, ο Μάρκο Σίλβα, γνωστός από την προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό, ανέλαβε τα ηνία της θρυλικής Έβερτον. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, τα «ζαχαρωτά» έδωσαν ένα φιλικό παιχνίδι με την αυστριακή ομάδα Ίρντνινγκ.

Η αναμέτρηση έληξε με ένα εντυπωσιακό σκορ 0-22 υπέρ της Έβερτον. Η Ίρντνινγκ αγωνιζόταν τότε στην πέμπτη κατηγορία του αυστριακού ποδοσφαίρου. Τα στιγμιότυπα του αγώνα δεν έχουν διασωθεί, πιθανότατα ως ένδειξη σεβασμού προς την αυστριακή ομάδα.

Η περιπέτεια της Έξετερ στη Βραζιλία και η γέννηση της «Seleção»

Η Έξετερ, μια βρετανική ομάδα των μικρών κατηγοριών, είναι περισσότερο γνωστή ως σημείο στο προ-πο παρά για την πλούσια ιστορία της. Το 2014, η ομάδα αγωνίστηκε σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα νέων της Φλουμινένσε στη Βραζιλία, με το παιχνίδι να λήγει ισόπαλο 1-1.

Η παρουσία της Έξετερ στη Βραζιλία έχει τις ρίζες της στο 1914, όταν η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία την επέλεξε για μια περιοδεία στην Αργεντινή. Κατά την επιστροφή τους, ο πρόεδρος της Έξετερ κανόνισε τρεις επιπλέον αγώνες στη Βραζιλία.

Λόγω του εξαντλητικού προγράμματος, οι «Γραικοί», όπως είναι το παρατσούκλι των παικτών της ομάδας του Ντέβον, μπόρεσαν να αγωνιστούν μόνο στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Αυτό οδήγησε τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες του Ρίο και του Σάο Πάολο να ενώσουν εσπευσμένα τους καλύτερους παίκτες των δύο περιοχών για να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική ομάδα. Από αυτή τη διαδικασία επιλογής προέκυψε το ιστορικό παρατσούκλι «Seleção» (Η Επιλογή), το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Πλύμουθ

Το καλοκαίρι του 2006, η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε σε ένα προπονητικό κέντρο στη Βιέννη, όπου την ίδια περίοδο προπονούνταν και η βρετανική Πλύμουθ. Η ισπανική ομάδα, χωρίς ίχνος ξιπασμού, προσκάλεσε τους Βρετανούς σε μια φιλική αναμέτρηση.

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μια σκληρή μάχη, όπου «έπεσαν κορμιά», με την Ρεάλ Μαδρίτης να καταφέρει τελικά να επικρατήσει με σκορ 1-0.

Η ερασιτεχνική Χίστον απέναντι στη Ρεάλ Σοσιέδαδ

Μια απρόσμενη αναμέτρηση προέκυψε όταν η ομάδα νέων της Τότεναμ ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή της σε αγώνα με τη Ρεάλ Σοσιέδαδ. Η ισπανική ομάδα αναζητούσε άμεσα έναν αντίπαλο στην ευρύτερη περιοχή.

Στην πρόταση αυτή ανταποκρίθηκε η ερασιτεχνική Χίστον. Η μικρή ομάδα κατάφερε να αντέξει την πίεση για 20-25 λεπτά, δείχνοντας αξιοσημείωτη αντίσταση απέναντι στην επαγγελματική ομάδα.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta