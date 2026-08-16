Σημαντικές στιγμές για την ελληνική κολύμβηση καταγράφηκαν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού, με την Άρτεμις Βασιλάκη να εξασφαλίζει την πρόκριση σε έναν ακόμα τελικό. Η 20χρονη κολυμβήτρια θα αγωνιστεί στα 400μ. ελεύθερο, προσθέτοντας αυτόν τον τελικό στις ήδη επιτυχημένες παρουσίες της στα 800μ. και 1.500μ. ελεύθερο. Παράλληλα, η εθνική ομάδα ανδρών στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αν και έμεινε οριακά εκτός τελικού. Στον αντίποδα, εκτός τελικού στα 400μ. ελεύθερο έμειναν οι Δημήτρης Μάρκος και Βασίλης Κακουλάκης, ενώ η μικτή γυναικών ακυρώθηκε.

Η Άρτεμις Βασιλάκη σε τρίτο τελικό

Η Άρτεμις Βασιλάκη συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό των 400μ. ελεύθερο. Αυτή είναι η τρίτη φορά που η 20χρονη κολυμβήτρια θα αγωνιστεί σε τελικό ατομικού αγωνίσματος στη διοργάνωση, μετά την 4η θέση που κατέκτησε στα 800μ. ελεύθερο και την 7η θέση στα 1.500μ. ελεύθερο.

Η πρόκριση της Βασιλάκη στον τελικό των 400μ. ελεύθερο ήρθε με την 8η θέση στα προκριματικά, όπου σημείωσε επίδοση 4:11.70. Παρόλο που τερμάτισε όγδοη, πέρασε ως έβδομη στον τελικό, καθώς στην πρώτη πεντάδα των προκριματικών υπήρχαν τρεις Γερμανίδες, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός η Λίντα Ροτ. Στον τελικό, που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Κυριακής (16/8) στις 20:12, η Ελληνίδα αθλήτρια θα επιδιώξει να βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ανέρχεται σε 4:10.57. Οι ταχύτερες του προκριματικού ήταν οι Γερμανίδες Μάγια Βέρνερ με 4:05.40 και Ιζαμπελ Γκόζε με 4:06.37.

Πανελλήνιο ρεκόρ για τη μικτή ανδρών

Η εθνική ομάδα ανδρών στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική πραγματοποίησε μια πολύ καλή κούρσα στα προκριματικά, καταφέρνοντας να σημειώσει νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Η επίδοση των 3:33.67 αποτελεί ιστορική στιγμή για την ελληνική κολύμβηση. Παρόλα αυτά, η ομάδα κατέλαβε την 9η θέση στη συνολική κατάταξη των προκριματικών, μένοντας για μία μόλις θέση εκτός του τελικού της διοργάνωσης.

Η σύνθεση της ομάδας που πέτυχε το νέο πανελλήνιο ρεκόρ περιλάμβανε τους Βαγγέλη Μακρυγιάννη, ο οποίος αγωνίστηκε στο ύπτιο με χρόνο 53.94, τον Βαγγέλη Ντούμα στο πρόσθιο με 1:00.81, τον Απόστολο Σίσκο στην πεταλούδα με 51.64 και τον Στέργιο Μπίλα στο ελεύθερο με μια σπουδαία επίδοση 47.28. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική ομάδα αγωνίστηκε στην τρίτη προκριματική σειρά, τερματίζοντας στην πέμπτη θέση της σειράς, χωρίς τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος το βράδυ της ίδιας ημέρας (20:06) είχε προγραμματισμένο τον τελικό στα 100μ. ύπτιο.

Εκτός τελικού Μάρκος και Κακουλάκης στα 400μ. ελεύθερο

Στα 400μ. ελεύθερο ανδρών, οι Δημήτρης Μάρκος και Βασίλης Κακουλάκης δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ο Δημήτρης Μάρκος αγωνίστηκε στην 5η προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε με χρόνο 3:48.10. Αυτή η επίδοση τον έφερε στην 14η θέση της συνολικής κατάταξης, πλησιάζοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που είναι 3:47.44.

Ο Βασίλης Κακουλάκης, από την πλευρά του, συμμετείχε στην 4η προκριματική σειρά και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με ατομικό ρεκόρ, σημειώνοντας χρόνο 3:50.94. Με αυτή την επίδοση, ο Κακουλάκης κατέλαβε την 25η θέση, ολοκληρώνοντας την παρθενική του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πισίνας. Στο ίδιο αγώνισμα, ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης δεν αγωνίστηκε.

Ακυρώθηκε η μικτή γυναικών

Ατυχής ήταν η παρουσία της ελληνικής ομάδας στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική γυναικών, καθώς ακυρώθηκε στα προκριματικά και έμεινε εκτός τελικού. Η ακύρωση οφείλεται σε αντικανονική αλλαγή κατά τη διάρκεια της κούρσας.

Συγκεκριμένα, η Άννα Αυγούστα Βλάχου, η τρίτη κατά σειρά κολυμβήτρια της ομάδας, έπεσε στην πισίνα νωρίτερα από ό,τι επέτρεπαν οι κανονισμοί, με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί επίσημος χρόνος για την ελληνική ομάδα. Τα άλλα μέλη της ελληνικής ομάδας που συμμετείχαν σε αυτό το αγώνισμα ήταν η Ελένη Αντωνιάδου, η Μάνια Τασάκου (η οποία αναφέρεται και ως Ανδρομάχη Τασάκου στις πηγές) και η Νικόλ Παυλοπούλου (η οποία αναφέρεται και ως Νικολέττα Παυλοπούλου).

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta