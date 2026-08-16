Ο Μανού Γκαρθία κοντά στην επιστροφή στον Άρη

Ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με την Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Ισπανός μέσος, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την ομάδα το καλοκαίρι του 2022 έναντι 3.200.000 ευρώ, αναμένεται να φορέσει ξανά την «κιτρινόμαυρη» φανέλα μετά την περσινή του πώληση στις ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων βρίσκονται σε εξέλιξη, με την επιθυμία του παίκτη να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων

Οι ενέργειες για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη ξεκίνησαν από την περασμένη άνοιξη, καθώς ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταγραφικό στόχο για τους «κίτρινους». Η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε τη βάση για την έναρξη των επαφών μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κάνσας Σίτι βρίσκονται σε εξέλιξη, με την αμερικανική ομάδα να μην είναι πλέον τόσο αρνητική στο ενδεχόμενο πώλησης του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, ο Μανού Γκαρθία δεν αγωνίστηκε στο πρόσφατο ματς της Κάνσας Σίτι με τους Κολοράντο Ράπιντς, γεγονός που υποδηλώνει την προχωρημένη φάση των συζητήσεων.

Η επιθυμία του παίκτη και το συμβόλαιο

Η σκέψη επιστροφής του Μανού Γκαρθία εκφράστηκε για πρώτη φορά κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου. Ακολούθησαν κι άλλες επαφές, ενώ το μήνυμά του στα social media δεν πέρασε απαρατήρητο, ακόμα και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, όπως το υψηλό συμβόλαιο του παίκτη στην ομάδα του MLS και τα χρήματα που είχε δαπανήσει η Κάνσας για την αγορά των δικαιωμάτων του από τον Άρη, η επιθυμία του Ισπανού μεσοεπιθετικού μοιάζει να κυριαρχεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, Άρης και Μανού Γκαρθία φέρονται να έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με την ολοκλήρωση των επαφών με την Κάνσας να είναι το μόνο που απομένει.

Η πρώτη θητεία του στον Άρη

Ο Μανού Γκαρθία είχε αποχωρήσει από τον Άρη το καλοκαίρι του 2022, με την πώλησή του στην Κάνσας Σίτι να αποφέρει στον ελληνικό σύλλογο το ποσό των 3.200.000 ευρώ. Η μεταγραφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποιήθηκε μετά από μια επιτυχημένη πρώτη θητεία του στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης είχε αποκτήσει τα δικαιώματα του 28χρονου επιθετικού από τη Σπόρτινγκ Χιχόν, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ του με την παρουσία του Ισπανού μέσου.

Κατά την πρώτη του παρουσία με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα, ο Μανού Γκαρθία πραγματοποίησε συνολικά 63 συμμετοχές, δείχνοντας την αξία του στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτά τα παιχνίδια, ο Ισπανός μέσος σημείωσε 9 γκολ και μοίρασε 7 ασίστ, προσφέροντας σημαντικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Γκαρθία απουσίασε για ένα διάστημα περίπου εννέα μηνών λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού, γεγονός που επηρέασε τον αριθμό των εμφανίσεών του.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit