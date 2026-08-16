Ορμπελίν Πινέδα: γκολ και ασίστ στην επιβλητική νίκη της Μοντερέι

Ο Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης, οδηγώντας τη Μοντερέι σε μία επιβλητική νίκη απέναντι στη Χουάρεθ. Ο Μεξικανός μέσος σημείωσε ένα τέρμα και μοίρασε μία ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στο τελικό 6-1. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Αυγούστου, ήταν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Απερτούρα του Μεξικού.

Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης

Ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος είναι πρώην μέσος της ΑΕΚ, είχε ενεργό συμμετοχή σε δύο από τα έξι τέρματα της ομάδας του, σε μία βραδιά που μετατράπηκε από νωρίς σε μονόλογο για τους γηπεδούχους. Η εξαιρετική του απόδοση του χάρισε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης, αναδεικνύοντας την επιρροή του στο παιχνίδι της Μοντερέι.

Ο 30χρονος άσος έδειξε για μία ακόμη φορά την ικανότητά του να βρίσκεται στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή, τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την άνετη επικράτηση της ομάδας του, επιβεβαιώνοντας την ασταμάτητη πορεία του με τη νέα του ομάδα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μοντερέι υποδέχθηκε τη Χουάρεθ στην έδρα της και από νωρίς επέβαλε τον ρυθμό της, μετατρέποντας τον αγώνα σε μία κυριαρχική εμφάνιση. Το επιβλητικό τελικό σκορ 6-1 αντικατοπτρίζει πλήρως την υπεροχή των γηπεδούχων καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Ορμπελίν Πινέδα έδωσε την ασίστ για το τρίτο γκολ της Μοντερέι, το οποίο πέτυχε ο Βέλγος Ούγκο Κάιπερς. Στη συνέχεια, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Κάιπερς επιχείρησε ένα σουτ μέσα στην περιοχή, και ο Πινέδα εκμεταλλεύτηκε το «ριμπάουντ», στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα με διαγώνιο σουτ και διαμορφώνοντας το 4-1 υπέρ της Μοντερέι.

Η πορεία του Πινέδα στο Μεξικό

Ο Ορμπελίν Πινέδα δείχνει ασταμάτητος με τη νέα του ομάδα, την Μοντερέι του Μεξικού. Μετά την τελευταία του εμφάνιση, ο πρώην μέσος της ΑΕΚ έχει ήδη φτάσει τα δύο γκολ σε μόλις τέσσερις αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα Απερτούρα. Η άμεση προσαρμογή του και η συνεισφορά του στο σκοράρισμα αποδεικνύουν την αξία του για την ομάδα του, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς της πρωταγωνιστές.

Ο 30χρονος άσος έχει ενσωματωθεί πλήρως στο σύνολο της Μοντερέι, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιθετικής γραμμής. Η ικανότητά του να σκοράρει και να δημιουργεί ευκαιρίες είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα του, η οποία βασίζεται στην αποτελεσματικότητά του.

Η βαθμολογική θέση της Μοντερέι

Μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της Χουάρεθ, η Μοντερέι βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Απερτούρα. Η ομάδα έχει συγκεντρώσει εννέα βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές, ισοβαθμώντας με την Άτλας, η οποία έχει επίσης εννέα βαθμούς από τον ίδιο αριθμό αγώνων.

Στην τρίτη και τέταρτη θέση της βαθμολογίας βρίσκονται οι Κλουμπ Αμέρικα και Τιχουάνα αντίστοιχα. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν συγκεντρώσει επτά βαθμούς η καθεμία, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς έχουν αγωνιστεί σε τρεις αναμετρήσεις μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta