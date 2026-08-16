Ο μόουζες ράιτ με τη Βόρεια Μακεδονία στα προκριματικά της FIBA

Ο Μόουζες Ράιτ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Αρμάνι Μιλάνο, έλαβε το διαβατήριο της Βόρειας Μακεδονίας και θα αγωνιστεί ως νατουραλιζέ στα προκριματικά της FIBA. Ο Αμερικανός σέντερ θα συμμετάσχει στα «παράθυρα» του Αυγούστου με την εθνική ομάδα της βαλκανικής χώρας. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο Ράιτ δεν θα είναι διαθέσιμος για το ξεκίνημα της προετοιμασίας της Μιλάνο, καθώς βρίσκεται ήδη στις κλήσεις της αρμόδιας Ομοσπονδίας.

Ο μόουζες ράιτ γίνεται «βορειομακεδόνας»

Ο Μόουζες Ράιτ έχει λάβει κανονικά το διαβατήριό του και πλέον θα αγωνίζεται ως νατουραλιζέ με την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Η διαδικασία για την απόκτηση του διαβατηρίου εκκίνησε τους προηγούμενους μήνες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ολοκληρώθηκε άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Ζάλγκιρις Κάουνας θα αποτελέσει πλέον μέλος της εθνικής ομάδας στα Σκόπια.

Το ανεπιτυχές εγχείρημα με την Κύπρο

Η απόφαση του Ράιτ να αγωνιστεί με τη Βόρεια Μακεδονία έρχεται μετά από προηγούμενες φημολογίες που τον ήθελαν να αποκτά κυπριακό διαβατήριο. Πέρσι, φημολογούνταν ότι ο Ράιτ θα λάμβανε κυπριακό διαβατήριο, ωστόσο η υπόθεση αυτή δεν καρποφόρησε και το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν ευοδώθηκε ιδιαίτερα. Τελικά, ο σέντερ των Μιλανέζων θα αγωνιστεί με τη φανέλα της βαλκανικής χώρας, ενισχύοντας την εθνική της ομάδα στις επικείμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αγωνιστικές υποχρεώσεις στα παράθυρα του Αυγούστου

Ο Μόουζες Ράιτ θα συμμετάσχει στα προκριματικά της FIBA, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τα τέλη Αυγούστου. Ο Αμερικανός σέντερ βρίσκεται ήδη εντός των κλήσεων της αρμόδιας Ομοσπονδίας της Βόρειας Μακεδονίας για τις επικείμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα ενισχύσει την εθνική ομάδα της χώρας για την οποία θα αγωνίζεται πλέον.

Η παρουσία του Ράιτ στα «παράθυρα» του Αυγούστου αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τη Βόρεια Μακεδονία. Ο παίκτης προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη Ζάλγκιρις Κάουνας στη EuroLeague, όπου οι εμφανίσεις του ήταν εντυπωσιακές. Αυτή η επιτυχημένη πορεία του με τους Λιθουανούς ήταν που του έδωσε το εισιτήριο για τη μετακίνησή του στη Βόρεια Ιταλία και την Αρμάνι Μιλάνο.

Απουσία από την προετοιμασία της αρμάνι μιλάνο

Η κλήση του Μόουζες Ράιτ στην εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απουσία του από το ξεκίνημα της προετοιμασίας της Αρμάνι Μιλάνο. Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» δεν θα είναι διαθέσιμος για τον προπονητή Πέπε Ποέτα, καθώς θα συμμετάσχει στο «παράθυρο» των προκριματικών της FIBA.

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μιλάνο επιβεβαίωσε την είδηση της κλήσης που έλαβε ο θηριώδης σέντερ. Ως εκ τούτου, ο Μόουζες Ράιτ δε θα συμμετάσχει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του συνόλου του Ποέτα, εστιάζοντας στις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta