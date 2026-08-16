Ο γενικός διευθυντής της Dubai BC για τον Γιόκιτς: «Μακάρι να τον φέρει ο Παναθηναϊκός»

Ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, γενικός διευθυντής της Dubai BC, τοποθετήθηκε πρόσφατα αναφορικά με την πολυσυζητημένη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σχετικά με τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Καμενιάσεβιτς εξέφρασε τη θετική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο της έλευσης του Σέρβου σταρ στον Παναθηναϊκό, θεωρώντας το μια εξέλιξη που θα ωφελούσε την EuroLeague.

Η είδηση της πρότασης του Παναθηναϊκού στον Νίκολα Γιόκιτς, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκάλεσε εκτεταμένες συζητήσεις στον κόσμο του μπάσκετ.

Η θετική προσέγγιση του γενικού διευθυντή της Dubai BC

Ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, γενικός διευθυντής του συλλόγου των ΗΑΕ, εμφανίστηκε με «καλό μάτι» στο ενδεχόμενο της έλευσης του Νίκολα Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό. Σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα γύρω από τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Καμενιάσεβιτς εμφανίστηκε άκρως θετικός στον ερχομό του Σέρβου σταρ και πρωταθλητή του NBA με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο ίδιος ο Καμενιάσεβιτς υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ιδανική για την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος της EuroLeague. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός, για μένα, είναι απολύτως θεμιτό. Μακάρι να φέρουν τον Γιόκιτς του χρόνου. Μακάρι. Αυτό θα ήταν καλό για την EuroLeague. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν το βλέπω με τη λογική “και τι θα κάνουν τώρα, και αυτό, και εκείνο;”. Εξαιρετικά. Αλλά ας μην αναφέρουμε το Dubai με αρνητικό τρόπο. Το επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε μεγαλύτερο μπάτζετ. Ξέρετε, μην το αναφέρετε άλλο σε αυτούς. Και έχει απόλυτο δίκιο».

Η αποκάλυψη Γιαννακόπουλου και η επιβεβαίωση του ατζέντη

Η πολυσυζητημένη υπόθεση των επαφών του Παναθηναϊκού με τον Νίκολα Γιόκιτς ξεκίνησε με τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ, στην πρόσφατη συνέντευξή του στους «EuroInsiders», έφερε στο φως της δημοσιότητας την είδηση ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στον Σέρβο σέντερ.

Η είδηση αυτή έκανε τον γύρο του κόσμου, καθώς ο Νίκολα Γιόκιτς θεωρείται αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας του πλανήτη. Μάλιστα, ο ίδιος ο ατζέντης του Γιόκιτς, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, σε συνομιλία που είχε με το Athletiko, ξεκαθάρισε πως πράγματι υπήρξε πρόταση των «πρασίνων» για τον Γιόκιτς.

Ο αντίκτυπος στην ανάπτυξη της Euroleague

Ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, κατά τη διάρκεια της μεγάλης συνέντευξης που παραχώρησε στη Σερβία, επανέλαβε τη θέση του ότι η πιθανή μεταγραφή του Νίκολα Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό θα αποτελούσε μια ιδανική εξέλιξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια κίνηση θα συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και την προβολή του προϊόντος της EuroLeague.

Ο γενικός διευθυντής της Dubai BC δεν είδε το ενδεχόμενο αυτό με αρνητική λογική, αλλά αντιθέτως το χαρακτήρισε «εξαιρετικό», υπογραμμίζοντας τα οφέλη που θα προέκυπταν για το ευρωπαϊκό μπάσκετ από την παρουσία ενός παίκτη του βεληνεκούς του Γιόκιτς.

Το μπάτζετ της Dubai BC και η έκπληξη

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς αναφέρθηκε και στο ζήτημα του μπάτζετ της ομάδας του. Τόνισε ότι η Dubai BC διαθέτει μεγαλύτερο μπάτζετ, ζητώντας να μην αναφέρεται η ομάδα του με αρνητικό τρόπο σε σχέση με τέτοιου είδους συζητήσεις. Η δήλωση αυτή έγινε με σαφήνεια, υπογραμμίζοντας την οικονομική της δύναμη.

Παράλληλα, το υψηλόβαθμο στέλεχος της ομάδας των Αράβων δεν έκρυψε το σοκ του όταν άκουσε για την πρόταση που υποβλήθηκε στον Νίκολα Γιόκιτς. Η έκπληξή του για την κίνηση του Παναθηναϊκού ήταν εμφανής, όπως δήλωσε ο ίδιος στη συνέντευξή του.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta