Η Παρτίζαν ανακοίνωσε τον Ίθαν Τόμπσον για τη νέα σεζόν

Η Παρτίζαν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ίθαν Τόμπσον, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή της γραμμή για την επόμενη διετία. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος διαθέτει επίσης την υπηκοότητα του Πουέρτο Ρίκο και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας, μετακομίζει στο Βελιγράδι από τους Ιντιάνα Πέισερς. Η μεταγραφική αυτή κίνηση αποτελεί την όγδοη προσθήκη για τους «ασπρόμαυρους» της σερβικής πρωτεύουσας, καθώς η ομάδα συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η μεταγραφή και τα χαρακτηριστικά του παίκτη

Ο Ίθαν Τόμπσον, με ύψος 1.93μ., υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την Παρτίζαν Mozzart Bet. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Πεναρόγια, όπως αναφέρεται, συνεχίζει την ενίσχυσή της με έναν αθλητή που προέρχεται από την Ιντιάνα και ετοιμάζεται να αγωνιστεί στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Παρτίζαν χαρακτηρίζει την προσθήκη του Τόμπσον ως μια σπουδαία και άκρως ποιοτική κίνηση για την περιφερειακή της γραμμή. Ο διεθνής σούτινγκ γκαρντ αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, του Πουέρτο Ρίκο, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπειρία και την αξία του.

Η πορεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Ίθαν Τόμπσον, ο οποίος είναι πλέον πρώην NBAer, αγωνίστηκε την περυσινή σεζόν με τη φανέλα των Ιντιάνα Πέισερς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατέγραψε 32 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους ανά παιχνίδι. Πριν την παρουσία του στο NBA, ο απόφοιτος του Όρεγκον Στέιτ είχε ήδη επιδείξει την εκτελεστική του δεινότητα και στα γήπεδα της G-League, αποκτώντας σημαντική εμπειρία.

Με αυτή τη μεταγραφή, ο Τόμπσον αφήνει για πρώτη φορά στην καριέρα του τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στα ευρωπαϊκά παρκέ, σε μια κίνηση που τον φέρνει από την Ιντιάνα στο Βελιγράδι και σηματοδοτεί ένα νέο, απαιτητικό κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία.

Οι στόχοι της Παρτίζαν και η ενίσχυση

Ο σερβικός σύλλογος, έχοντας ως ξεκάθαρο στόχο να αφήσει πίσω του την περσινή προβληματική σεζόν, επενδύει στο ταλέντο του Πουερτορικανού σκόρερ. Η Παρτίζαν επιδιώκει να αποφύγει τα ίδια αγωνιστικά λάθη που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν και να παρουσιαστεί πιο δυνατή και ανταγωνιστική στη νέα σεζόν της EuroLeague, καθώς και στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η απόκτηση του Ίθαν Τόμπσον αποτελεί την όγδοη μεταγραφική κίνηση για την ασπρόμαυρη πλευρά της σερβικής πρωτεύουσας αυτό το καλοκαίρι. Αυτό υποδηλώνει την πρόθεση της Παρτίζαν για ουσιαστική και πολυεπίπεδη ενίσχυση του ρόστερ της, με σκοπό την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχει θέσει.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Παρτίζαν γνωστοποίησε την απόκτηση του Ίθαν Τόμπσον και με επίσημη μορφή, ολοκληρώνοντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξή του στην ομάδα. Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου κινήθηκαν άμεσα και ανακοίνωσαν την απόκτηση του παίκτη μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα social media, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία.

Στις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν, ο Ίθαν Τόμπσον καλωσορίζεται στο Βελιγράδι και στην Παρτίζαν Mozzart Bet. Τα μηνύματα, που περιλαμβάνουν και σερβικές φράσεις, τον χαρακτηρίζουν ως τον νέο καλαθοσφαιριστή της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας τους.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta