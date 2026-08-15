Η Λετονία κατέκτησε το Eurobasket U16, επικρατώντας της Γαλλίας στον τελικό

Η εθνική ομάδα της Λετονίας κατέκτησε το Eurobasket U16 Παίδων, επικρατώντας της Γαλλίας με σκορ 75-69 στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ο αγώνας διεξήχθη στην Οραντέα της Ρουμανίας, με τους Λετονούς να πραγματοποιούν μια ολοκληρωτική εμφάνιση και να σκαρφαλώνουν πανάξια στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Μπέντζαμιν Μπερουέ ήταν ο παίκτης που έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στον τελικό, οδηγώντας την ομάδα του στον θρίαμβο.

Ο καθοριστικός ρόλος του Μπέντζαμιν Μπερουέ

Ο Μπέντζαμιν Μπερουέ, το παιδί-θαύμα του λετονικού μπάσκετ, αναδείχθηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Λετονία. Ο 16χρονος σέντερ πραγματοποίησε μια ηγετική εμφάνιση, κυριαρχώντας απόλυτα κάτω από τα καλάθια. Στα 33 λεπτά που αγωνίστηκε, πρόσθεσε ένα ακόμα «γεμάτο» double double στην στατιστική του, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Η στατιστική του Μπερουέ περιλάμβανε επίσης 9/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 3 ασίστ και μόλις 1 λάθος. Ο νεαρός παίκτης είχε ήδη ξεχωρίσει καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, όντας ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Λετονίας, η οποία μάλιστα απέκλεισε την Εθνική Ελλάδας στη φάση των προημιτελικών.

Η εξέλιξη του μεγάλου τελικού

Η πρώτη περίοδος του τελικού ήταν ένα ντέρμπι για γερά νεύρα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν συνεχώς στο σκορ. Οι Γάλλοι ξεκίνησαν καλύτερα, παίρνοντας ένα γρήγορο προβάδισμα 5-0, όμως η Λετονία αντέδρασε άμεσα, ισορροπώντας την κατάσταση. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν καλάθια και σκληρές άμυνες, με τη Γαλλία να κλείνει το δεκάλεπτο μπροστά μετά το 19-19, βρίσκοντας σκορ στην εκπνοή.

Το σκληρό ντέρμπι συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο. Η Λετονία πήρε αρχικά τα ηνία χάρη σε ένα γρήγορο σερί, αλλά οι Γάλλοι έβγαλαν αντίδραση και με μερικά καρφώματα ισορρόπησαν ξανά την κατάσταση. Στο τελευταίο λεπτό, οι Λετονοί πέρασαν μπροστά με 30-32, όμως η Γαλλία απάντησε άμεσα με γκολ-φάουλ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με ένα μικρό προβάδισμα ενός πόντου.

Η λετονική αντεπίθεση και η επικράτηση

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Η Λετονία επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της στο παρκέ, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σκορ 11-24. Αν και το δεκάλεπτο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες σε απόσταση αναπνοής, οι Λετονοί βρήκαν μεγάλα σουτ και ανέβασαν σταδιακά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, φτάνοντας στο +12 (44-56).

Οι Γάλλοι προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση και να μειώσουν τη διαφορά, όμως η πιεστική άμυνα των αντιπάλων τους και τα δικά τους λάθη δεν τους επέτρεψαν να επιστρέψουν. Η Λετονία διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το φινάλε της περιόδου, κλείνοντας την με ένα σημαντικό προβάδισμα.

Στην τέταρτη περίοδο, η Λετονία διατήρησε την ψυχραιμία της, αποκρούοντας την τελική αντεπίθεση των αντιπάλων της. Οι μαχητικοί Γάλλοι προσπάθησαν να κάνουν την ολική ανατροπή στα τελευταία λεπτά, μειώνοντας στους 4 πόντους (66-70) στο 01:15 πριν από το τέλος. Ωστόσο, ο Μπερουέ, με δύο σερί καλάθια, έφερε εκ νέου την ομάδα του στο +8 (66-74), διαχειριζόμενος υποδειγματικά το υπέρ της προβάδισμα και σφραγίζοντας την κατάκτηση του EuroBasket U16.

Στατιστικά και οι άλλοι πρωταγωνιστές

Πέρα από τον Μπέντζαμιν Μπερουέ, σημαντική συμβολή στην επικράτηση της Λετονίας είχαν και άλλοι παίκτες. Ο Αλεκσανδροβς σημείωσε 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Γιάχοβιτς πρόσθεσε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Πρεϊμάνις είχε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Συνολικά, η Λετονία είχε 23/44 δίποντα, 5/22 τρίποντα, 14/19 βολές, 43 ριμπάουντ και 24 ασίστ για 17 λάθη. Αντίστοιχα, η Γαλλία τελείωσε τον αγώνα με 20/48 δίποντα, 2/14 τρίποντα, 23/31 βολές, 41 ριμπάουντ και 15 ασίστ για 21 λάθη.

Το χάλκινο μετάλλιο

Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, η Ισπανία επικράτησε της Λιθουανίας με σκορ 96-93, κατακτώντας έτσι το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket U16.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta