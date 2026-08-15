Τζέιμς Πένραϊς: «Απίστευτη εμπειρία η ΑΕΚ, είμαι ευγνώμων»

Ο Τζέιμς Πένραϊς, ο 27χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ, ολοκλήρωσε και τυπικά τον δανεισμό του στους Ρέιντζερς το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η συμφωνία της ΑΕΚ με τους Σκωτσέζους για τον δανεισμό περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των «Τζερς», ο Πένραϊς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την προηγούμενη ομάδα του, την ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία του ως απίστευτη και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του.

Η συμφωνία δανεισμού με οψιόν αγοράς

Ο Τζέιμς Πένραϊς, ο 27χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ της ΑΕΚ, ανακοινώθηκε επίσημα από τους Ρέιντζερς, ολοκληρώνοντας τον δανεισμό του. Η συμφωνία μεταξύ της ΑΕΚ και των «Τζερς» προβλέπει ότι οι Σκωτσέζοι έχουν τη δυνατότητα να τον αποκτήσουν οριστικά το επόμενο καλοκαίρι.

Για την οριστικοποίηση της μεταγραφής, έχει τοποθετηθεί οψιόν αγοράς ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Πένραϊς αποκάλυψε επίσης ότι οι Ρέιντζερς είχαν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του και τον Ιανουάριο, πριν την τωρινή εξέλιξη του δανεισμού του.

Ευγνωμοσύνη για την «απίστευτη εμπειρία» στην ΑΕΚ

Στις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι των Ρέιντζερς, ο Τζέιμς Πένραϊς αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο πέρασμά του από την ΑΕΚ. Χαρακτήρισε την παρουσία του στην Ένωση ως «απίστευτη εμπειρία» και δήλωσε ευγνώμων για την ευκαιρία που του δόθηκε να αγωνιστεί στην ελληνική ομάδα.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «Δεν μπορούσα να αρνηθώ την ευκαιρία να παίξω με την ΑΕΚ και είμαι ευγνώμων που το έκανα αυτό». Ο Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής εξήγησε πως έβλεπε τη μετακόμισή του στον Δικέφαλο, πέρυσι το καλοκαίρι από τη Χαρτς, ως ένα σημαντικό άλμα στην καριέρα του στη Stoiximan Super League.

Μάλιστα, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της κατάκτησης του πρωταθλήματος με τους κιτρινόμαυρους, δηλώνοντας: «Το να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα, είναι κάτι που κάποιοι παίκτες περνούν σε όλη τους την καριέρα και δεν το καταφέρνουν».

Η εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου

Η μεταγραφή του Τζέιμς Πένραϊς στους Ρέιντζερς αποτελεί την εκπλήρωση ενός μακροχρόνιου προσωπικού ονείρου για τον ίδιο. Ο ποδοσφαιριστής περιέγραψε την κατάσταση ως «λίγο σουρεαλιστική», προσθέτοντας: «Έχει περάσει πολύς καιρός αλλά είμαι χαρούμενος που επιτέλους εκπλήρωσα το όνειρο μου. Σίγουρα είναι ένα όνειρο για εμένα».

Ο Πένραϊς είχε βρεθεί στην ακαδημία της Ρέιντζερς σε νεαρή ηλικία, κάτι που εξηγεί τη συναισθηματική του σύνδεση με τον σύλλογο. Όπως ανέφερε, «Είναι ένα μέρος όπου, στην αρχή της καριέρας μου, μπορούσα μόνο να ονειρευτώ ότι θα έπαιζα εδώ. Έτσι, το να έχω τώρα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τον σύλλογο, είναι ένα όνειρο».

Οι υψηλοί στόχοι και η πίεση στους «Τζερς»

Αναφερόμενος στους νέους του στόχους με τη φανέλα των Ρέιντζερς, ο Τζέιμς Πένραϊς υπογράμμισε τον τεράστιο χαρακτήρα του συλλόγου. «Είναι ένας τεράστιος σύλλογος η Ρέιντζερς και υπάρχει μόνο ένας στόχος, που είναι να κερδίζεις τίτλους», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την κουλτούρα νικητή που επικρατεί στην ομάδα.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ έδειξε πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων και της πίεσης που συνοδεύει έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. «Όταν δεν το κάνεις, έρχεται η πίεση. Έχω πλήρη επίγνωση του τι ισχύει εδώ», συμπλήρωσε, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή επιτυχία.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta