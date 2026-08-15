Ο Απόστολος Σίσκος αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης, κατακτώντας δύο μετάλλια μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο βάθρο τόσο στα 200μ. ύπτιο, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, όσο και στα 200μ. πεταλούδα, όπου πήρε το χάλκινο.

Οι επιτυχίες του συνοδεύτηκαν από νέες πανελλήνιες επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα και την αφοσίωσή του στον αθλητισμό. Ο Σίσκος δήλωσε συγκινημένος και χαρούμενος για τα αποτελέσματα, τονίζοντας πως είχε στο μυαλό του όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο

Ο Απόστολος Σίσκος πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό των 200μ. ύπτιο, εξασφαλίζοντας το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης. Στον αγώνα αυτό, ο Έλληνας κολυμβητής κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει μόλις μία μέρα νωρίτερα στον ημιτελικό του ίδιου αγωνίσματος.

Μετά την κατάκτηση του μεταλλίου, ο Σίσκος ήταν εμφανώς συγκινημένος στην απονομή. Στις δηλώσεις του, εξέφρασε τη χαρά του και ανέφερε ότι έπρεπε να κάνει «κατάθεση ψυχής», κάτι που τελικά έκανε, έχοντας στο μυαλό του «όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες».

Η νέα επιτυχία στα 200μ. πεταλούδα

Μέσα σε τρεις ημέρες, ο Απόστολος Σίσκος ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο, αυτή τη φορά στον τελικό των 200μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι. Εκεί, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την τρίτη θέση, προσθέτοντας ένα χάλκινο μετάλλιο στη συλλογή του.

Η νέα αυτή επιτυχία συνοδεύτηκε επίσης από ένα τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Σίσκος τερμάτισε με χρόνο 1:54:13, διαλύοντας το προηγούμενο δικό του ρεκόρ που είχε σημειώσει στον ημιτελικό του αγωνίσματος. Η επίδοσή του αυτή τον καθιστά ιστορικό για την ελληνική κολύμβηση.

Οι δηλώσεις του Έλληνα πρωταθλητή

Ο Απόστολος Σίσκος δεν έκρυψε τη χαρά του και τη συγκίνησή του μετά τις επιτυχίες του. Όπως δήλωσε, κατάλαβε στα τελευταία μέτρα των 200μ. ύπτιο ότι έβγαινε πολύ γρήγορα και πως έπρεπε να δώσει «κατάθεση ψυχής», κάτι που τελικά έκανε.

Ο ίδιος τόνισε πως είχε στο μυαλό του «όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες» και ήθελε να φέρει το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα, ώστε να συνεχιστεί δυνατά η πορεία. Στην απονομή του χάλκινου μεταλλίου, ο Έλληνας κολυμβητής ήταν περιχαρής, αντιλαμβανόμενος ότι είχε ενθουσιάσει όλη την Ελλάδα με τις εμφανίσεις του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισίου.

Η αποθέωση του Λέον Μαρσάν στο Παρίσι

Στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, νικητής της κούρσας αναδείχθηκε ο Γάλλος Λέον Μαρσάν. Ο Μαρσάν αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι του χάρισαν μία απίστευτη στιγμή. Το κοινό τραγούδησε με πάθος, και στο τέλος χωρίς μελωδία, τον Εθνικό ύμνο της Γαλλίας, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα στο Παρίσι.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast