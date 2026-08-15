Απόστολος Χρήστου: πρόκριση στον τελικό των 100μ. ύπτιο με την τρίτη καλύτερη επίδοση

Ο Απόστολος Χρήστου κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο των ημιτελικών, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (16/8).

Η πορεία του Απόστολου Χρήστου προς τον τελικό

Ο Απόστολος Χρήστου αγωνίστηκε στη δεύτερη και πιο γρήγορη σειρά των ημιτελικών στα 100μ. ύπτιο. Εκεί, κατέλαβε την τρίτη θέση, ενώ η επίδοσή του, 52.94 δευτερόλεπτα, ήταν επίσης η τρίτη καλύτερη στο σύνολο των ημιτελικών. Η πρόκριση στον τελικό επετεύχθη χωρίς προβλήματα για τον Έλληνα πρωταθλητή, παρόλο που ο ίδιος δεν εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία του.

Σημειώνεται ότι ο 30χρονος κολυμβητής κολύμπησε πιο αργά στους ημιτελικούς σε σχέση με τον πρωινό προκριματικό γύρο. Στον προκριματικό, ο Απόστολος Χρήστου είχε σημειώσει χρόνο 52.73 δευτερόλεπτα, επίδοση που τον είχε αναδείξει ως τον καλύτερο όλων των αθλητών εκείνη τη στιγμή.

Οι στόχοι του Έλληνα πρωταθλητή

Ο Απόστολος Χρήστου θα μπει στον τελικό της Κυριακής (16/8) στις 20:06 έχοντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο αγώνισμα από το Βελιγράδι το 2024. Ο 30χρονος ολυμπιονίκης στοχεύει στην υπεράσπιση του τίτλου του και στην κατάκτηση ενός μεταλλίου. Ο στόχος του είναι, μίνιμουμ, να προσθέσει ένα όγδοο μετάλλιο στη συλλογή του από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στο ίδιο πρωτάθλημα, ο Απόστολος Χρήστου είχε μια άτυχη στιγμή στα 50 μέτρα ύπτιο, όπου τερμάτισε στην τέταρτη θέση, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Πλέον, η προσοχή του στρέφεται αποκλειστικά στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο, όπου επιδιώκει να ανέβει στο βάθρο.

Η πορεία της Γεωργίας Δαμασιώτη

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, η Γεωργία Δαμασιώτη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα. Η 23χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23 στο αγώνισμα από πέρυσι στο Σάμοριν, μπήκε στον ημιτελικό με χρόνο 2:11.92 από τον προκριματικό γύρο.

Παρά τη βελτίωσή της στον ημιτελικό, όπου σημείωσε χρόνο 2:11.06, η επίδοσή της δεν ήταν αρκετή για να της δώσει ένα εισιτήριο για τον τελικό. Η Γεωργία Δαμασιώτη κατετάγη στην ενδέκατη θέση συνολικά. Η οκτάδα του τελικού έκλεισε με χρόνο 2:09.25, επίδοση που σημείωσε η Βελγίδα κολυμβήτρια Σάρα Ντουμόν.

Η εμφάνιση του Δανιήλ Γιουρζίδη

Ο Δανιήλ Γιουρζίδης συμμετείχε επίσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, αγωνιζόμενος στα 200 μέτρα μικτή ατομική. Ο 23χρονος κολυμβητής σημείωσε χρόνο 2:00.12 στον προκριματικό γύρο του αγωνίσματος. Ωστόσο, στον ημιτελικό, η επίδοσή του ήταν πιο αργή.

Στα ημιτελικά, ο Δανιήλ Γιουρζίδης ολοκλήρωσε την κούρσα του με χρόνο 2:00.86. Αυτή η επίδοση τον οδήγησε στην δέκατη πέμπτη θέση της κατάταξης, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta