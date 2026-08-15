Ο Απόστολος Σίσκος, ο 21χρονος Έλληνας κολυμβητής, ανέβηκε ξανά στο βάθρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα. Αυτή η επιτυχία αποτελεί το δεύτερο μετάλλιο για τον αθλητή στη διοργάνωση, μετά το ασημένιο που είχε κερδίσει στα 200μ. ύπτιο. Το χάλκινο μετάλλιο ήρθε ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, και ο Σίσκος το αφιέρωσε στην πατρίδα και στους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φωτιές.

Η διπλή επιτυχία στο Παρίσι

Ο Απόστολος Σίσκος πραγματοποίησε μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού. Μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, ο Έλληνας κολυμβητής πρόσθεσε ένα δεύτερο μετάλλιο στη συγκομιδή του, κατακτώντας το χάλκινο στα 200μ. πεταλούδα.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την εντυπωσιακή αγωνιστική του κατάσταση. Στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, ο Σίσκος σημείωσε και πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:54.13, υπογραμμίζοντας την αξία της προσπάθειάς του και την πρόοδό του.

Οι δηλώσεις του πρωταθλητή μετά τον αγώνα

Μιλώντας στην ΕΡΤ μετά τον τελικό, ο Απόστολος Σίσκος δεν έκρυψε την έκπληξή του για την επίδοσή του, τονίζοντας ότι δεν περίμενε πως θα κατακτήσει το μετάλλιο. «Τρελάθηκα και εγώ τώρα που είδα τον χρόνο, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 21χρονος κολυμβητής περιέγραψε την προσέγγισή του στον αγώνα: «Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω». Η αποφασιστικότητα αυτή φάνηκε ιδιαίτερα στο τελευταίο πενηντάρι, όπου ο Σίσκος έδωσε τα πάντα για να εξασφαλίσει τη θέση του στο βάθρο.

Η αφιέρωση ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο

Το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος ήρθε ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία. Ο Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να αφιερώσει την επιτυχία του στην Ελλάδα και στους πυροσβέστες που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη με τις φωτιές.

«Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες», δήλωσε ο Σίσκος. Πρόσθεσε επίσης: «Έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν τρελή μάχη για τις φωτιές που γίνονται, οπότε δίνουμε και εμείς τη δική μας μάχη». Τόνισε τη σημασία της κοινής προσπάθειας, λέγοντας: «Δίνουν κι αυτοί τη δική τους μάχη και δίνουμε κι εμείς τη δική μας».

Απελευθερωμένος μετά το πρώτο μετάλλιο

Ο Απόστολος Σίσκος ρωτήθηκε στη συνέχεια αν αισθάνθηκε πιο απελευθερωμένος στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, έχοντας ήδη κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, το οποίο ήταν και ο βασικός του στόχος. Η απάντησή του ήταν θετική.

«Σίγουρα ναι! Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω», απάντησε, αποτυπώνοντας τη χαρά του για τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία του στο Παρίσι. Τα πρώτα λόγια που άκουσε από τον προπονητή του και την υπόλοιπη αποστολή ήταν «Απόλαυσέ το» και «ό,τι καλύτερο είναι να βγει, θα βγει», με τον Σίσκο να δηλώνει πως πιστεύει ότι βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast