ΟΦΗ: πρωτοφανής στήριξη από τον κόσμο, πάνω από 7.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν πωληθεί

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έχουν δείξει πρωτοφανή στήριξη στην ομάδα, καθώς η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό ρεκόρ. Πάνω από 7.000 εισιτήρια έχουν ήδη πωληθεί, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τεράστια ανυπομονησία τους για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, αλλά και για το επικείμενο ευρωπαϊκό ταξίδι του συλλόγου. Η ομάδα της Κρήτης βιώνει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της, με την κατάκτηση δύο εγχώριων τίτλων μέσα σε λίγους μήνες να έχει δημιουργήσει ένα κύμα συσπείρωσης και ενθουσιασμού σε ολόκληρο το νησί.

Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων διαρκείας

Η ανταπόκριση των φιλάθλων του ΟΦΗ είναι εντυπωσιακή, καθώς ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που έχουν αγοραστεί έχει ήδη ξεπεράσει τις 7.000. Αυτό το νούμερο αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο στα χρονικά του ΟΦΗ.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η σχετική προθεσμία ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Κυριακής 16 Αυγούστου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο σύλλογος και την αδημονία του κοινού για την έναρξη της νέας σεζόν.

Η εντυπωσιακή πορεία της ομάδας

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ΟΦΗ, με την ομάδα να διανύει μία εντυπωσιακή πορεία που έχει ξετρελάνει τους Κρητικούς. Η αγωνιστική εκτόξευση των «ασπρόμαυρων» ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου γεμάτης επιτυχίες.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Στον δραματικό τελικό, ο ΟΦΗ επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με σκορ 3-2 στην παράταση, προσθέτοντας έναν σημαντικό τίτλο στην τροπαιοθήκη του συλλόγου και προκαλώντας πανζουρλισμό στις τάξεις των οπαδών.

Κατάκτηση του superbet super cup

Λίγους μήνες μετά την επιτυχία στο Κύπελλο Ελλάδας, οι Κρητικοί πρόσθεσαν έναν ακόμα τίτλο στη συλλογή τους, κατακτώντας το Superbet Super Cup. Σε αυτόν τον αγώνα, ο ΟΦΗ λύγισε την αντίσταση της ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό «νταμπλ» εγχώριων τίτλων.

Η κατάκτηση του Superbet Super Cup, σε συνδυασμό με την επιτυχία στο Κύπελλο, έχει οδηγήσει τον κόσμο του ΟΦΗ και ολόκληρο το νησί της Κρήτης σε πελάγη ευτυχίας. Ο πανζουρλισμός που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών είναι έκδηλος, με την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας να αποτελεί απτή απόδειξη του ενθουσιασμού.

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Οι διαδοχικές αυτές επιτυχίες έχουν εκτοξεύσει τον ενθουσιασμό του κόσμου στα ύψη, κυρίως λόγω της επικείμενης επιστροφής του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι φίλοι της ομάδας έχουν τεράστια ανυπομονησία να δουν τον ΟΦΗ να αγωνίζεται στην Ευρώπη.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΟΦΗ ξεκινά την Πέμπτη 20 Αυγούστου του 2026, με το πρώτο ματς να δίνεται κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα πλέι οφ του Europa League. Η προοπτική των ευρωπαϊκών αγώνων, σε συνδυασμό με τους πρόσφατους τίτλους, έχει ενισχύσει τη συσπείρωση γύρω από τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit