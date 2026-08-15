Κωνσταντίνος Καρέτσας βασικός στην πρόβα τζενεράλε της Ντόρτμουντ κόντρα στη Ρόμα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε ξανά φανέλα βασικού για τη Ντόρτμουντ, στην φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Ρόμα. Από την άλλη πλευρά, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται στον πάγκο των «Τζαλορόσι» για το ίδιο παιχνίδι, μετά από σχετική απόφαση του προπονητή του.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μία πρόβα τζενεράλε για τις δύο ομάδες, δίνοντας την ευκαιρία στους προπονητές να δοκιμάσουν σχήματα και παίκτες. Η παρουσία των δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο παιχνίδι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον, με τον Καρέτσα να ξεκινά στην αρχική ενδεκάδα των Βεστφαλών.

Ο Καρέτσας ξανά στην αρχική ενδεκάδα της Ντόρτμουντ

Ο νεαρός εξτρέμ, Κωνσταντίνος Καρέτσας, βρίσκεται για ακόμα μία φορά στην αρχική σύνθεση της Ντόρτμουντ. Η φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Ρόμα βρίσκει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να λαμβάνει εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης από τους Βεστφαλούς, ξεκινώντας βασικός.

Η επιλογή αυτή έρχεται μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο ανεπίσημο ντεμπούτο του. Ο Καρέτσας είχε θάμπωσε τους πάντες, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ στην αναμέτρηση κόντρα στην Άρσεναλ. Η απόδοσή του σε εκείνο το ματς φαίνεται πως του εξασφάλισε μία θέση στην ενδεκάδα και για το σημερινό παιχνίδι με τους Ρωμαίους.

Η Ντόρτμουντ, όπως ανακοινώθηκε, υποδέχεται τη Ρόμα «πίσω στο σπίτι» της, με την ενδεκάδα που παρατάσσει να περιλαμβάνει τον Έλληνα άσο, δείχνοντας την πρόθεση της ομάδας να τον αξιοποιήσει.

Ο Κουλιεράκης στον πάγκο των «Τζαλορόσι»

Από την πλευρά της Ρόμα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης δεν ξεκινά βασικός στο φιλικό παιχνίδι. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας του, μετά από απόφαση του προπονητή Γκασπερίνι.

Ο Κουλιεράκης θα περιμένει την ευκαιρία του να αγωνιστεί κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης. Η παρουσία του στον πάγκο δεν μειώνει τη σημασία του αγώνα για την προετοιμασία των «Τζαλορόσι» ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Η πρόβα τζενεράλε των δύο ομάδων

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ντόρτμουντ και τη Ρόμα έχει χαρακτηριστεί ως πρόβα τζενεράλε για τις δύο ευρωπαϊκές ομάδες. Πρόκειται για ένα φιλικό παιχνίδι που δίνει την ευκαιρία στους προπονητές να κάνουν τις τελευταίες δοκιμές πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων.

Τόσο οι Βεστφαλοί όσο και οι Ρωμαίοι επιδιώκουν να τεστάρουν την αγωνιστική τους κατάσταση, να βελτιώσουν τη συνοχή τους και να εντοπίσουν τυχόν αδυναμίες. Η παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε δύο τόσο σημαντικές ομάδες προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης της εξέλιξης

Για τους φίλους του ποδοσφαίρου, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ - Ρόμα. Η ζωντανή κάλυψη προσφέρεται μέσω ειδικών πλατφορμών.

Μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για όλες τις σημαντικές ειδήσεις, τα αποτελέσματα και τις έκτακτες εξελίξεις του αγώνα, καθώς αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη. Η παρακολούθηση της αναμέτρησης επιτρέπει στους φιλάθλους να είναι ενήμεροι για την απόδοση των παικτών και την εξέλιξη του σκορ.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta