Μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε το Σάββατο 15 Αυγούστου η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, κατακτώντας την 4η θέση στον μαραθώνιο βάδην του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η 42χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε 3:22:16, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας της στη συγκεκριμένη απόσταση, παρά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισε στην προετοιμασία της. Η ίδια μάλιστα δεν έκρυψε τη χαρά της για το αποτέλεσμα, ενώ άφησε και αιχμές για την απουσία του προπονητή της.

Η σπουδαία εμφάνιση και το ρεκόρ καριέρας

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ολοκλήρωσε τον αγώνα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ στην τέταρτη θέση, με χρόνο 3:22:16. Αυτή η επίδοση αποτελεί την καλύτερη της καριέρας της στη συγκεκριμένη απόσταση και βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ. Η ίδια δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη, καθώς ήταν ο πρώτος μαραθώνιος βάδην που τερμάτισε στην καριέρα της.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εξήγησε ότι αισθανόταν ιδιαίτερα άνετα αναπνευστικά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Προσπάθησε σταδιακά να βρει τον ρυθμό και τη θέση της, ενώ αρχικά βρήκε τη Ρακέλ και προσπάθησε να πάει μαζί της για να νιώσει ότι βρίσκεται σε αγώνα. Στη συνέχεια ακολούθησε το μυαλό της, ψάχνοντας χιλιόμετρο με το χιλιόμετρο να βρει πού βρίσκεται.

Τα προβλήματα στην προετοιμασία

Η επίδοση της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπισε στην προετοιμασία της. Η ίδια αποκάλυψε μετά τον αγώνα ότι είχε υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στην πέμπτη πλευρά. Αυτό ήταν το τέταρτο κάταγμα που υπέστη μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που την ανάγκασε να μείνει εκτός προπονήσεων για περίπου 25 ημέρες.

Συγκεκριμένα, μετά το πανελλήνιο ρεκόρ στα 21 χιλιόμετρα, χρειάστηκε να μείνει ξανά εκτός για περίπου 25 ημέρες λόγω του κατάγματος. Παρά την περιορισμένη αυτή προετοιμασία, επέστρεψε και έφτασε μία θέση μακριά από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η ελλιπής προετοιμασία, όπως ανέφερε, της στοίχισε στα πόδια της στα πολλά χιλιόμετρα, καθώς τα χιλιόμετρά της δεν είχαν βγει όσα θα έπρεπε.

Η δήλωση για την επιμονή της

Μετά τον τερματισμό, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δεν έκρυψε τη χαρά της για την εμφάνισή της και επιστράτευσε το χιούμορ της για να περιγράψει την επιμονή της. «Επιβιώνω όπου και να με βάλετε, σαν κάποιο έντομο που δεν πεθαίνει ποτέ. Το νου σας λοιπόν», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΕΓΑΣ. Η 42χρονη πρωταθλήτρια εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα, δηλώνοντας πως ήταν πολύ χαρούμενη.

Η απουσία του προπονητή και οι αιχμές

Πέρα από τις δηλώσεις της στον ΣΕΓΑΣ, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη μίλησε και στο Athletiko, αφήνοντας αιχμές σχετικά με την απουσία του προπονητή της από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. «Ήρθα χωρίς προπονητή. Θα περιμένω να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχω, γιατί ενώ έχω έρθει με όριο σε δύο αποστάσεις, με wild card, δεν ξέρω γιατί ο προπονητής μου δεν βρίσκεται εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ελληνίδα αθλήτρια εξέφρασε τη στεναχώρια της για αυτή την κατάσταση, αναφέροντας ότι την αποσυντόνισε πλήρως από τον αγώνα της και την θύμωσε. «Λυπάμαι γι’ αυτό, λυπάμαι για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Με αποσυντόνισε πλήρως από τον αγώνα μου. Με θύμωσε. Περιμένω απαντήσεις από τους αρμόδιους, από αυτούς που αποφάσισαν, από τον τομέα του αγωνίσματος, να μην είναι ο προπονητής μου εδώ», τόνισε.

Το νόημα του αγώνα για την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ξεκαθάρισε ότι τα μετάλλια δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο συνεχίζει να αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο. «Αγαπώ αυτό που κάνω, έχω πάρα πολλούς λόγους που το κάνω. Δεν το κάνω για να πάρω ένα μετάλλιο», τόνισε.

Πάντως, και παρά την τέταρτη θέση, η οποία την άφησε εκτός βάθρου, το συναίσθημα που κυριάρχησε ήταν η ικανοποίηση. «Σήμερα ήμουν 4η, θα μπορούσα να ήμουν στεναχωρημένη, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ευτυχία της για την επίδοση που πέτυχε υπό αυτές τις συνθήκες.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis