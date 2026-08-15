Η Euroleague αποθεώνει Βεζένκοφ και Φουρνιέ: «Μια σεζόν, δύο MVP»

Η νέα σεζόν της EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών, ωστόσο ο Ολυμπιακός διατηρεί τον τίτλο του εν δυνάμει πρωταθλητή Ευρώπης μέχρι τον ερχόμενο Μάιο. Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν παρέλειψε να τιμήσει τους πρωταγωνιστές της περσινής αγωνιστικής περιόδου, Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, με μια ειδική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η EuroLeague θυμήθηκε τις κορυφαίες στιγμές των δύο παικτών, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάκτηση της τέταρτης κούπας στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Η Euroleague θυμάται τους πρωταγωνιστές

Παρόλο που η μπασκετική σεζόν δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, η EuroLeague έστρεψε το βλέμμα της στην περσινή χρονιά και στους παίκτες που ξεχώρισαν. Με μια ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, η διοργάνωση ανακάλεσε στη μνήμη του κοινού τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Σάσα Βεζένκοφ και του Εβάν Φουρνιέ.

Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι δύο αθλητές στην επιτυχημένη πορεία του Ολυμπιακού, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Η ανάρτηση αυτή αποτελεί μια αναγνώριση της προσφοράς τους και των στιγμών που σημάδεψαν την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Η πορεία του Ολυμπιακού και οι ηγέτες του

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε έναν σημαντικό τίτλο, την τέταρτη κούπα της ιστορίας του, χάρη στην προσφορά όλων των παικτών που αγωνίστηκαν υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ωστόσο, υπήρχαν και ορισμένοι πρωταγωνιστές που σε κρίσιμες φάσεις της σεζόν, πήραν την ομάδα στην πλάτη τους, οδηγώντας την σε σημαντικές νίκες.

Ανάμεσα σε αυτούς τους παίκτες, ξεχώρισαν ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Εβάν Φουρνιέ. Οι δύο αυτοί αθλητές αναδείχθηκαν ως οι ηγέτες της ομάδας του Πειραιά, καθώς ήταν εκείνοι που βγήκαν μπροστά στην κρίσιμη καμπή της σεζόν. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική για την πορεία του Ολυμπιακού προς την κορυφή της Ευρώπης.

Οι διακρίσεις των δύο MVP

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης, μια διάκριση που επισφράγισε την εξαιρετική του απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η συνέπεια και η αποτελεσματικότητά του τον ανέδειξαν ως τον κορυφαίο της regular season.

Από την άλλη πλευρά, ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του Final Four. Η διάκριση αυτή ήρθε ως επιστέγασμα των εμφανίσεών του στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου διεξήχθη μέρος της διοργάνωσης. Η EuroLeague θυμήθηκε τη χρονιά των δύο αυτών MVP του Ολυμπιακού, αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή τους συμβολή.

Η κατάκτηση της τέταρτης κούπας από τον Ολυμπιακό, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι ο MVP του Final Four, έλαβε χώρα στο T-Center, όπου ολοκληρώθηκε η πορεία της ομάδας προς τον τίτλο. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την αξία των επιδόσεων των δύο παικτών στην ιστορική αυτή επιτυχία.

Το αφιέρωμα της Euroleague στα social media

Η EuroLeague δημοσίευσε ένα βίντεο αφιέρωμα, το οποίο περιλάμβανε τις καλύτερες στιγμές των Βεζένκοφ και Φουρνιέ από την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Το βίντεο αυτό παρουσίαζε τα πεπραγμένα τους από την αρχή της σεζόν μέχρι και την κατάκτηση του τίτλου από τον Ολυμπιακό.

Στην ανάρτησή της στο X, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση συνόδευσε το βίντεο με το μήνυμα: «Μία σεζόν, δύο MVP. Όταν η πίεση ήταν στα ύψη, ο Έβαν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοβ βγήκαν μπροστά». Επιπλέον, η ανάρτηση περιλάμβανε και την αγγλική φράση: "One season, two MVPs. When the stakes were high, @EvanFourmizz and Sasha Vezenkov stepped up ????????Check out some of their best highlights from last season! #EveryGameMatters".

Αυτό το αφιέρωμα αποτελεί μια επιβεβαίωση της αναγνώρισης που αποδίδει η EuroLeague στους δύο αθλητές για την καθοριστική τους παρουσία και τις κορυφαίες τους στιγμές που συνέβαλαν στην επιτυχία του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από Athletiko

Φωτογραφία: Athletiko