Τα αδέρφια μπας συναντήθηκαν με τον τόνι πάρκερ στη Γαλλία για τη βιλερμπάν

Ο Τόνι Πάρκερ, πρώην θρύλος του NBA και νυν προπονητής της Βιλερμπάν, συναντήθηκε με τα αδέρφια Τζόι και Τζέσι Μπας στη Λυών, στο πλαίσιο της εντατικής αναζήτησης επενδυτών για τον γαλλικό σύλλογο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, 12 Αυγούστου, καθώς η Βιλερμπάν βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, αναζητώντας κεφάλαια για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η αναζήτηση επενδυτών και η συνάντηση στη Λυών

Η Βιλερμπάν συνεχίζει να αναζητά νέους επενδυτές, μετά από ένα «φιάσκο» που οδήγησε σε ραγδαία μείωση του αρχικού της προϋπολογισμού. Ο Τόνι Πάρκερ, ως επικεφαλής του συλλόγου, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, επιδιώκοντας να βρει τους απαραίτητους πόρους για την ομάδα της Λυών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της «Le Progres», ο Πάρκερ συναντήθηκε με την οικογένεια Μπας, η οποία έχει συνδεθεί ιστορικά με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Τα αδέρφια Τζόι και Τζέσι Μπας φέρονται να είναι θετικοί σε ένα ενδεχόμενο επένδυσης στη Βιλερμπάν, εκφράζοντας τη φιλοδοξία τους να αναλάβουν σημαντικό ιδιοκτησιακό ρόλο στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Το ενδιαφέρον της οικογένειας Μπας

Η οικογένεια Μπας, γνωστή για την πολυετή της σχέση με τους Λος Άντζελες Λέικερς, έχει συνδεθεί εδώ και αρκετό καιρό με την πιθανότητα αγοράς ή συμμετοχής στον οργανισμό της Βιλερμπάν. Οι Τζόι και Τζέσι Μπας, ιδρυτές της «Buss Sports Capital», δημιούργησαν τον επιχειρηματικό τους οργανισμό αφότου η αδελφή τους, Τζένι Μπας, αποφάσισε την πώληση των Λέικερς.

Η Λυών βρισκόταν ήδη στην ευρωπαϊκή επενδυτική ατζέντα των δύο αδερφών, οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στον επαγγελματικό αθλητισμό με έναν σημαντικό ιδιοκτησιακό ρόλο. Η συνάντησή τους με τον Τόνι Πάρκερ εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, καθώς εξετάζουν την είσοδό τους στην ομάδα ως επενδυτές.

Οικονομικές προκλήσεις και αρχικές προσδοκίες

Η Βιλερμπάν ξεκίνησε το καλοκαίρι με μεγάλες προσδοκίες, με πολλούς να πιστεύουν ότι θα αποτελούσε «φόβητρο» στην EuroLeague την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο σύλλογος της Γαλλίας είχε προχωρήσει σε σημαντικές μεταγραφές, όπως αυτές των Σιλβέιν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Τάις και Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ, χτίζοντας ένα πολλά υποσχόμενο ρόστερ.

Ωστόσο, οι αρχικές αυτές υποσχέσεις αποδείχθηκαν «όνειρο θερινής νυκτός» μόλις δύο μήνες αργότερα. Η αποτυχία να βρεθούν τα αναμενόμενα χρήματα και να εξασφαλιστούν τα υποσχεθέντα κεφάλαια οδήγησε σε αποχώρηση όλων των μεγάλων μεταγραφών. Ως αποτέλεσμα, η Βιλερμπάν διανύει τις πιο κρίσιμες στιγμές στην ιστορία της, αντιμετωπίζοντας ακόμα και πρόβλημα συμπλήρωσης δωδεκάδας.

Αποχωρήσεις και νέες προσθήκες στο ρόστερ

Λόγω των οικονομικών προβλημάτων, η Βιλερμπάν έχει χάσει σημαντικούς παίκτες. Μεταξύ αυτών που αποχώρησαν είναι οι Σιλβέιν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Τάις, Άρμονι Μπρουκς, Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ και Εμπάι Εντιάι. Αυτές οι απώλειες έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ της ομάδας.

Παρά τις δυσκολίες, ο σύλλογος έχει προχωρήσει σε νέες προσθήκες, αποκτώντας τους Πάτι Μιλς, Ιβ Πονς, Τζοέλ Μπόλομποϊ, Νέιθαν Σέστινα, Μπόντιαν Μάσα και Μποθ Γκατς. Ο Τόνι Πάρκερ, παράλληλα με την αναζήτηση επενδυτών, τρέχει και ένα δεύτερο πρότζεκτ, αυτό της στελέχωσης του ρόστερ, με στόχο να παρατάξει την πιο ανταγωνιστική ομάδα στην EuroLeague.

Ο διπλός ρόλος του Τόνι Πάρκερ και οι προοπτικές

Στο τρέχον κρίσιμο σημείο, ο άλλοτε φιλόδοξος Τόνι Πάρκερ επιχειρεί να σώσει την κατάσταση για την ομάδα της καρδιάς του. Αναζητά επενδυτές που θα δώσουν νέα πνοή στον σύλλογο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να βρει τρόπους να χτίσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, δεδομένων των αποχωρήσεων των αστέρων που είχαν αρχικά υπογράψει.

Η Βιλερμπάν, εκτός από τις συνομιλίες με τα αδέρφια Μπας, έχει συναντήσει και άλλους υποψήφιους επενδυτές, με την ελπίδα να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια όχι μόνο για την επιβίωσή της, αλλά και για να εξελιχθεί σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη. Ωστόσο, η πλήρης υλοποίηση αυτού του στόχου αναμένεται να συμβεί από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta