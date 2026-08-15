Ο μάρκο γκρούγιτς αντίπαλος της ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League

Ο Μάρκο Γκρούγιτς, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Ένωση στα πλέι οφ του Champions League, καθώς υπέγραψε στη Λέφσκι Σόφιας. Ο Σέρβος μέσος, μετά την αποχώρησή του από την ελληνική ομάδα, συνεχίζει την καριέρα του στη βουλγαρική πρωτεύουσα, γεγονός που θα τον φέρει ξανά στην Ελλάδα για τις κρίσιμες αναμετρήσεις.

Η επιστροφή του Μάρκο Γκρούγιτς ως αντίπαλος

Ο Μάρκο Γκρούγιτς συνεχίζει την ποδοσφαιρική του πορεία στη Λέφσκι Σόφιας, μια εξέλιξη που τον καθιστά αντίπαλο της ΑΕΚ. Ο Σέρβος μέσος, ο οποίος δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα στην Ένωση κατά το πέρασμά του, αποχώρησε από την ομάδα και πλέον θα βρεθεί απέναντί της.

Η μεταγραφή του στη βουλγαρική ομάδα σημαίνει ότι ο Γκρούγιτς θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τις αναμετρήσεις των πλέι οφ του Champions League. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας, βρίσκοντας μπροστά της έναν πρώην ποδοσφαιριστή της.

Το παρελθόν του Σέρβου μέσου στην ΑΕΚ

Ο 30χρονος Σέρβος μέσος, γεννημένος στις 13 Απριλίου του 1996, είχε ένα σύντομο πέρασμα από την ΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ένωση, ο Γκρούγιτς κατέγραψε 20 συμμετοχές, σημειώνοντας παράλληλα ένα γκολ.

Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Γκρούγιτς έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο. Στη συνέχεια, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Λέφσκι Σόφιας, επιλογή που τον φέρνει ξανά στο προσκήνιο των ελληνικών φιλάθλων, αυτή τη φορά ως αντίπαλος.

Η λέφσκι σόφιας ενισχύεται για το Champions League

Η Λέφσκι Σόφιας προχώρησε στην απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς με στόχο την ενίσχυσή της ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Οι Βούλγαροι σκοπεύουν να τον δηλώσουν άμεσα στην ευρωπαϊκή τους λίστα, καθιστώντας τον διαθέσιμο για τις επερχόμενες αναμετρήσεις με την ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League.

Η βουλγαρική ομάδα έχει ως στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League, και η προσθήκη του Γκρούγιτς θεωρείται κίνηση ενίσχυσης για αυτόν τον σκοπό. Ο Σέρβος μέσος, με την εμπειρία του, αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια της Λέφσκι.

Η ανακοίνωση της μεταγραφής και οι λεπτομέρειες

Η Λέφσκι Σόφιας προανήγγειλε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Γκρούγιτς μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση των «μπλε» περιλάμβανε μια σελίδα από εφημερίδα, στην οποία αναγραφόταν με μεγάλα γράμματα: «Το μυστικό «μπλε» όπλο για το Champions League» και κατέληγε με την ερώτηση «Ποιος είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής που...».

Ο 30χρονος μέσος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής U20, έχοντας συμμετάσχει στον θρίαμβο της σερβικής ομάδας ταλέντων στο πρωτάθλημα του 2015, το οποίο διεξήχθη στη Νέα Ζηλανδία. Επιπλέον, ο Γκρούγιτς μετράει 30 αγώνες με την εθνική ομάδα της χώρας του, προσθέτοντας σημαντική διεθνή εμπειρία στο βιογραφικό του.

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις με την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας σε δύο αναμετρήσεις, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Μάρκο Γκρούγιτς θα βρεθεί απέναντι στους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μία από τις κρίσιμες αναμετρήσεις έχει ήδη οριστεί να διεξαχθεί στην Allwyn Arena, την Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 22:00. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Σέρβος μέσος θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί εναντίον της πρώην ομάδας του, σε ένα ματς με υψηλό διακύβευμα για την ευρωπαϊκή συνέχεια και των δύο συλλόγων.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta