Ο Ρέμο Φρόιλερ υπογράφει στον Ολυμπιακό, οριστικό το deal

Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον Ρέμο Φρόιλερ, όπως επιβεβαιώνουν πηγές από την Ιταλία. Ο Ελβετός διεθνής χαφ, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους». Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει οριστικοποιηθεί, με τον παίκτη να ετοιμάζεται να μετακομίσει στον Πειραιά.

Η οριστική συμφωνία και η άφιξη στην Ελλάδα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ρόμι Φρόιλερ, με την οριστική συμφωνία να έχει επιτευχθεί. Ο 34χρονος Ελβετός, ο οποίος είχε απασχολήσει τους «ερυθρόλευκους» και νωρίτερα στη μεταγραφική περίοδο, έρχεται ως ελεύθερος στους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, η συμφωνία είναι οριστική και το μόνο που απομένει είναι ο παίκτης να φτάσει στη χώρα μας. Εκεί θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προτού υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Έγκυροι Ιταλοί δημοσιογράφοι, όπως ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο και ο Νικολό Σκιρά, επιβεβαιώνουν το deal. Ο Φρόιλερ ταξιδεύει άμεσα για την Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στους Πειραιώτες έναντι ενδιαφέροντος από ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Η πορεία του Φρόιλερ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Ο Ρέμο Φρόιλερ διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει μακρά πορεία στα ιταλικά γήπεδα, όπου αγωνίστηκε για δέκα χρόνια συνολικά.

Στο παρελθόν, φόρεσε τις φανέλες των Αταλάντα και Μπολόνια για συνολικά εννέα σεζόν. Μέχρι πρότινος, αγωνιζόταν για τους «Ροσομπλού» της Μπολόνια, ωστόσο οι δρόμοι τους χώρισαν ύστερα από μια τριετία, καθώς οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν στο θέμα της ανανέωσης της συνεργασίας τους.

Η διεθνής παρουσία και η περσινή σεζόν

Ο Ελβετός διεθνής μέσος προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στην Ιταλία με την Μπολόνια. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, πραγματοποίησε 40 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ.

Παράλληλα, ο Φρόιλερ ήταν μέλος της αποστολής της Ελβετίας στο Μουντιάλ, όπου αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Συνέβαλε σημαντικά στην πορεία της Ελβετίας μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησε βασικός και στα έξι παιχνίδια της Εθνικής του ομάδας. Αντικαταστάθηκε μόνο στο φινάλε των αναμετρήσεων με το Κατάρ και την Αργεντινή, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο του στο σύνολο.

Άλλες μεταγραφικές κινήσεις των «ερυθρόλευκων»

Ταυτόχρονα με την περίπτωση του Ελβετού χαφ, ο Ολυμπιακός εργάζεται και για άλλες μεταγραφικές υποθέσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» δουλεύουν τις περιπτώσεις των Γκουστάβο Πουέρτα και Κάσερες, ποδοσφαιριστές που αρέσουν στον προπονητή Ντιέγκο Μεντιλίμπαρ.

Οι εν λόγω υποθέσεις χαρακτηρίζονται δύσκολες, ωστόσο ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τις ομάδες τους, τη Σανταντέρ και την Τουλούζ αντίστοιχα. Οι επαφές βρίσκονται επίσης σε καλό δρόμο, με τους Πειραιώτες να εξετάζουν τις δυνατότητες άμεσης προώθησής τους.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, ένας 23χρονος Κολομβιανός μέσος, είχε την περασμένη σεζόν 33 εμφανίσεις με τη φανέλα της Σανταντέρ, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ.

Με πληροφορίες από Athletiko

Φωτογραφία: Athletiko