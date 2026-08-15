Ο ΠΑΟΚ μετά το «κάψιμο» στις Βρυξέλλες παίζει τα πάντα με την Μπραν

Οι ευρωπαϊκές ελπίδες του ΠΑΟΚ ψαλιδίστηκαν στις Βρυξέλλες, με τον «Δικέφαλο» να χάνει το πρώτο από τα δύο «ασπρόμαυρα πυραυλάκια» του. Η ομάδα πλήρωσε ακριβά τα λάθη της και γνώρισε δεύτερη ήττα από την Άντερλεχτ με σκορ 3-2, με αποτέλεσμα να πέσει στο Conference League. Πλέον, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους και καλείται να παίξει τα πάντα στις δύο αναμετρήσεις με τη νορβηγική Μπραν.

Η ευρωπαϊκή πορεία και ο αποκλεισμός από την Άντερλεχτ

Ο αρχικός στόχος του ΠΑΟΚ ήταν η League Phase του Europa League, ένας στόχος που χάθηκε μέσα σε δύο βραδιές. Οι αναμετρήσεις στην Τούμπα και στο Lotto Park των Βρυξελλών αποδείχθηκαν καθοριστικές, με την ομάδα να πληρώνει ακριβά τα λάθη της. Η δεύτερη ήττα από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, σήμανε τον αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Το πρώτο και μοναδικό «ασπρόμαυρο πυραυλάκι» κάηκε στις Βρυξέλλες, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ με μία τελευταία διαδρομή προς την Ευρώπη. Αυτή η διαδρομή περνά μέσα από τους Νορβηγούς της Μπραν, μια ομάδα που πέρυσι είχε αποσπάσει ισοπαλία 1-1 από την Τούμπα, στην προσπάθειά της για την League Phase του Europa League.

Η κρίσιμη αναμέτρηση με την Μπραν

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και στρέφει την προσοχή του στα playoffs του Conference League. Εκεί, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα βρει απέναντί του τη νορβηγική Μπραν. Οι δύο αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 20 και 27 Αυγούστου, με την πρώτη να διεξάγεται στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης και τη ρεβάνς στο Μπέργκεν της Νορβηγίας.

Σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ θα παίξει ολόκληρο το ευρωπαϊκό του μέλλον. Η ομάδα καλείται να παρουσιαστεί έτοιμη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, χωρίς να προσφέρει «δώρα» στους αντιπάλους, να αποφύγει τα παιδικά λάθη και τα μπλακ άουτ που την «έκαψαν» στις Βρυξέλλες. Οι Νορβηγοί αναμένεται να χρησιμοποιήσουν κάθε πιθανό πλεονέκτημα, ακόμα και τεχνητά τρικ, όπως ο χλοοτάπητας του γηπέδου τους.

Οι εκτιμήσεις και το προβάδισμα πρόκρισης

Παρά την απογοήτευση που προκάλεσε η ευρωπαϊκή συνέχεια μετά τις δύο ήττες από την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ καλείται να αλλάξει άμεσα σελίδα. Η Μπραν αποτελεί το επόμενο εμπόδιο και οι Θεσσαλονικείς θεωρούνται το φαβορί του ζευγαριού. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις εκτιμήσεις του Football Meets Data.

Ο υπερυπολογιστής της πλατφόρμας δίνει στον ΠΑΟΚ 67% πιθανότητες πρόκρισης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη νορβηγική ομάδα ανέρχεται στο 33%. Τα δεδομένα, πάντως, αναμένεται να διαφοροποιηθούν μετά το πρώτο παιχνίδι, με την αναμέτρηση της Τούμπας να αποτελεί καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη του ζευγαριού.

Τα λάθη και οι επιδόσεις παικτών στις Βρυξέλλες

Στην αναμέτρηση των Βρυξελλών, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε την παραμικρή βοήθεια από τις μεταγραφές του. Ο Ελουστόντο και ο Σανταμαρία έμοιαζαν να βρίσκονται σε άλλο γήπεδο, ενώ ο Γιαννούλης ήταν φανερά ανέτοιμος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αν και ταξίδεψε ανήμερα του αγώνα στο Βέλγιο έχοντας αφήσει πίσω του ένα σοβαρό προσωπικό ζήτημα για να βοηθήσει, δεν μπόρεσε να φέρει την άνοιξη μόνος του.

Δεν τον βοήθησαν, όμως, ούτε οι παλιοί παίκτες της ομάδας. Ο Μπάμπα, ο Τάισον, ο Κένι και ο Μιχαηλίδης βρέθηκαν πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό. Όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν λειτουργούν ούτε οι νέοι ούτε οι παλιοί, τότε το πρόβλημα παύει να είναι ατομικό και γίνεται συνολικό. Ο ΠΑΟΚ άρχισε πάλι κάκιστα και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Οι στιγμές του αγώνα και το γκολ της Άντερλεχτ

Στις αρχές του αγώνα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες, στο 10ο και στο 12ο λεπτό, αλλά η Άντερλεχτ ήταν εκείνη που έδειχνε πιο επικίνδυνη. Ο τερματοφύλακας Παβλένκα σταμάτησε αρχικά τον Τσβετκόβιτς σε τετ α τετ και στη συνέχεια είπε «όχι» στο σουτ του Μουαμάρ, πραγματοποιώντας δύο μεγάλες επεμβάσεις.

Ωστόσο, στην τρίτη φάση, ο Τσέχος τερματοφύλακας μετέτρεψε την απόκρουσή του σε ασίστ. Στο 19ο λεπτό, αντέδρασε λανθασμένα στην κεφαλιά του Μπιανκόν, επιτρέποντας στον Πετρό να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και να ανοίξει το σκορ για την Άντερλεχτ.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta