Ο Τζαμπάρι Πάρκερ επιστρέφει στην Παρτίζαν, αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ επιστρέφει στην Παρτίζαν μετά τον δανεισμό του στην Μπανταλόνα, με την οποία θα ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία. Παρόλα αυτά, το μέλλον του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ στην σερβική ομάδα παραμένει στον αέρα, καθώς εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο, αλλά θεωρείται απίθανο να παραμείνει.

Ο παίκτης αναμένεται να λάβει μέρος στην προετοιμασία της ομάδας, η οποία ξεκινά στις 20 Αυγούστου, και θα προπονείται με τους ασπρόμαυρους μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάστασή του.

Επιστροφή και ενεργό συμβόλαιο με την Παρτίζαν

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ, μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην Μπανταλόνα μεσούσης της σεζόν, έχει επιστρέψει στην Παρτίζαν. Ο Αμερικανός φόργουορντ διατηρεί ενεργό συμβόλαιο με τον σύλλογο του Βελιγραδίου, γεγονός που τον υποχρεώνει να παρουσιαστεί στην έναρξη της προετοιμασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πάρκερ θα βρίσκεται στο Βελιγράδι με το ξεκίνημα της προετοιμασίας στις 20 Αυγούστου. Θα προπονείται κανονικά με την ομάδα, καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμη οριστική λύση για το μέλλον του, παρά τις προθέσεις των δύο πλευρών.

Το αβέβαιο μέλλον και η επιθυμία αποχώρησης

Παρά την παρουσία του στην προετοιμασία, τα δεδομένα γύρω από τον Τζαμπάρι Πάρκερ είναι ξεκάθαρα: δεν υπολογίζεται από την Παρτίζαν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το ενδεχόμενο παραμονής του στην ομάδα θεωρείται απίθανο, καθώς ο ίδιος επιθυμεί να αποχωρήσει από τη σερβική πρωτεύουσα.

Οι δύο πλευρές, τόσο ο παίκτης όσο και η διοίκηση της Παρτίζαν, επιδιώκουν να προχωρήσουν σε λύση συνεργασίας. Στόχος είναι αυτή η λύση να είναι όσο το δυνατόν πιο αναίμακτη γίνεται, ώστε ο Πάρκερ να μπορέσει να συνεχίσει την καριέρα του σε κάποιον άλλο σύλλογο της Ευρώπης.

Η στάση του προπονητή Ζοάν Πενιαρόγια

Ένας βασικός παράγοντας στην αβέβαιη κατάσταση του Τζαμπάρι Πάρκερ είναι η στάση του προπονητή Ζοάν Πενιαρόγια. Ο Ισπανός τεχνικός έχει δείξει ότι δεν υπολογίζει τον Αμερικανό φόργουορντ στα πλάνα του για τη νέα σεζόν.

Αυτή η προσέγγιση του Πενιαρόγια δεν είναι νέα, καθώς είχε φανεί και σε προηγούμενες συνεργασίες του, τόσο στην Παρτίζαν όσο και στην Μπαρτσελόνα. Ο Πάρκερ δεν βρίσκεται στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για την αποχώρησή του.

Η σχέση με την ομάδα και η αποχώρηση Ομπράντοβιτς

Η σχέση του Τζαμπάρι Πάρκερ με την Παρτίζαν χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένας «γάμος» που δεν πήγε καλά από τον πρώτο κιόλας καιρό. Η «έκρηξη» σε αυτή τη σχέση φέρεται να ήρθε με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Πάρκερ θεωρήθηκε από πολλούς ως μια από τις αιτίες που ο «Ζοτς» αποχώρησε από το Βελιγράδι, καθώς ο Σέρβος προπονητής φέρεται να είχε χάσει τον έλεγχο της ομάδας και των αποδυτηρίων της. Παρά την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς, ο Πάρκερ παραμένει με ενεργό συμβόλαιο, δημιουργώντας ένα «πρόβλημα» για την Παρτίζαν.

Η πορεία του Πάρκερ πριν την Παρτίζαν

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ έχει μια αξιόλογη πορεία στο μπάσκετ, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε ομάδες του NBA, όπως οι Μιλγουόκι Μπακς και οι Σικάγο Μπουλς. Η παρουσία του στην Παρτίζαν, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Προς το τέλος της προηγούμενης σεζόν, βρέθηκε μια προσωρινή φόρμουλα με την παραχώρησή του στη Μπανταλόνα, με τη μορφή δανεισμού. Πλέον, με την επιστροφή του, ο Πάρκερ θα συνεχίσει να προπονείται με την Παρτίζαν, αναμένοντας την οριστική λύση που θα του επιτρέψει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta