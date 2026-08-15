Η εθνική παίδων ηττήθηκε από τη Γερμανία και κατέκτησε την έκτη θέση στο eurobasket u16

Η Εθνική Παίδων ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket U16, που διεξήχθη στην Οραντέα της Ρουμανίας, κατακτώντας την έκτη θέση της τελικής κατάταξης. Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε από τη Γερμανία με σκορ 85-77 στην τελευταία μέρα της διοργάνωσης. Παρά την ήττα, η γαλανόλευκη ήταν ανταγωνιστική, δίνοντας μάχη μέχρι το φινάλε.

Η έναρξη του αγώνα και η ελληνική αντίδραση

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Γερμανούς να παίρνουν ένα αρχικό προβάδισμα, φτάνοντας στο 11-2 στα 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας τη διαφορά στο 11-9, με τον Γιάννη Σπανό να σημειώνει εννέα πόντους. Στη συνέχεια, οι Σασλόγλου και Χριστοδούλου συνέβαλαν στη μείωση της απόστασης ακόμα περισσότερο, φέρνοντας το σκορ στο 16-15 στα 9 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα.

Ο Μπάρλος ήταν αυτός που έφερε το παιχνίδι στα ίσα από τα 6 μέτρα και 75 εκατοστά, διαμορφώνοντας το 18-18 στα 11 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Λίγο αργότερα, ο Σασλόγλου με ένα έμμεσο τρίποντο έδωσε το πρώτο προβάδισμα στην Ελλάδα, κάνοντας το 20-23 στα 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Γερμανούς να προηγούνται με 18-15.

Η εξέλιξη του δευτέρου δεκαλέπτου και ο τραυματισμός

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Γερμανία βρέθηκε ξανά μπροστά στο σκορ, αλλά οι Μοναμά και Καψάλης οδήγησαν σε νέες ισοπαλίες, αρχικά στο 27-27 και στη συνέχεια στο 29-29 στα 15 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το σημείο, ο Καψάλης αποχώρησε από το παρκέ, καθώς έδειχνε να έχει ενοχλήσεις στον δεξί αστράγαλο.

Η απόσταση στο σκορ αυξήθηκε και πάλι, με τον Μάινμπερκ να ευστοχεί για το 37-31 στα 17 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Οι Σπανούλης και Χριστοδούλου συνέβαλαν ώστε το ημίχρονο να κλείσει με σκορ 44-39 υπέρ της Γερμανίας. Το σκηνικό του αγώνα παρέμεινε ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και την Ελλάδα να επιδεικνύει επιθετική πολυφωνία.

Η μάχη στην τρίτη περίοδο

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, η γερμανική ομάδα διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στο σκορ. Ο Καραβασίλης από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έγραψε το 50-49 στα 23 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα, κρατώντας την ελληνική ομάδα κοντά. Ωστόσο, η Γερμανία απάντησε με ένα επιμέρους σκορ 14-5, φτάνοντας τη διαφορά στους δέκα πόντους (64-54) στα 27 λεπτά.

Ο Σπανούλης ευστόχησε για τρεις πόντους, διαμορφώνοντας το σκορ σε 64-60 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Το σύνολο του προπονητή Μισιακού παρέμενε κοντά στο σκορ, αλλά δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του και να προπορευτεί.

Το φινάλε της αναμέτρησης

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι Γερμανοί απομακρύνθηκαν για μία ακόμη φορά, φτάνοντας στο 73-62 στα 32 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Η γαλανόλευκη διεκδίκησε τη νίκη μέχρι το φινάλε, με τον Μοναμά να παίρνει προσπάθειες και να μειώνει σε 77-74 στα 37 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.

Ο Έγκμπε πήγε στη γραμμή των ελευθέρων βολών και με 3/3 έγραψε το 80-74 στα 38 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ο Μπάρλος, με ένα σουτ τριών πόντων, διαμόρφωσε το 81-77 στα 39 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά, η Γερμανία άντεξε στην πίεση και έφτασε στη νίκη με το τελικό σκορ 85-77, κατακτώντας την πέμπτη θέση στο τουρνουά, με την Ελλάδα να τερματίζει έκτη.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα και οι διαιτητές

Για την Εθνική Παίδων, ξεχώρισαν ο Γιάννης Σπανός με double-double, σημειώνοντας 16 πόντους και μαζεύοντας 13 ριμπάουντ. Ο Μπάρλος συνέβαλε με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ευστοχώντας σε τρία τρίποντα. Διψήφιοι ήταν επίσης οι Μοναμά με 11 πόντους, Χριστοδούλου με 11 πόντους και Σασλόγλου με 10 πόντους. Ο Σπανούλης πρόσθεσε 6 πόντους, ο Καραβασίλης 4 πόντους, ενώ οι Καψάλης, Αδαμόπουλος και Ζέρβας σημείωσαν από 2 πόντους ο καθένας.

Από την πλευρά των νικητών, της Γερμανίας, κορυφαίοι ήταν ο Έγκμπε με 24 πόντους και 7 ριμπάουντ, καθώς και ο Μέινμπερκ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ. Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Ακούσογλου από την Τουρκία, Παπάτζ από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και Βαν Χόγιε από το Βέλγιο.

Με πληροφορίες από SDNA

Φωτογραφία: SDNA