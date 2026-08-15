Ο Μαντί Καμαρά απέρριψε πλουσιοπάροχη πρόταση από τη Σαουδική Αραβία

Ο Μαντί Καμαρά, ο 29χρονος μέσος από τη Γουινέα που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, φέρεται να απέρριψε πρόσφατα μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Η απόφασή του αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο ποδοσφαιριστής έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα των Θεσσαλονικέων και αναμένεται να αποχωρήσει από την Τούμπα το επόμενο διάστημα. Η επιθυμία του Καμαρά είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, εφόσον αποχωρήσει από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Η απόρριψη της πρότασης από τη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Μαντί Καμαρά απέρριψε κατηγορηματικά την προσφορά που του έγινε από τη Σαουδική Αραβία. Η πρόταση αυτή χαρακτηρίστηκε ως «πλουσιοπάροχη» και «τεράστια», υποδηλώνοντας ένα σημαντικό οικονομικό δέλεαρ για τον ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, ο μέσος του ΠΑΟΚ φέρεται να είπε κατευθείαν «όχι» στην προοπτική να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Η άμεση αυτή αντίδραση υπογραμμίζει την σταθερή του απόφαση να μην μετακινηθεί στην εν λόγω περιοχή, παρά τα υψηλά οικονομικά ανταλλάγματα που του προσφέρθηκαν.

Η προτεραιότητα του παίκτη για την Ευρώπη

Η βασική προτεραιότητα του Μαντί Καμαρά, όπως αναφέρεται σε σχετικά ρεπορτάζ, είναι να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Ευρώπη. Ο ίδιος επιδιώκει να ενταχθεί σε ένα «φιλόδοξο πρότζεκτ» που θα του προσφέρει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες σε υψηλό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτής της επιθυμίας, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με συλλόγους από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα, ομάδες από τη Ligue 1 της Γαλλίας, τη Serie A της Ιταλίας και τη La Liga της Ισπανίας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 29χρονου μέσου, δείχνοντας ότι η Ευρώπη παραμένει ο κύριος προορισμός του.

Το μέλλον του στον ΠΑΟΚ και το συμβόλαιο

Ο Μαντί Καμαρά βρίσκεται σε μια κομβική περίοδο της καριέρας του στον ΠΑΟΚ. Έχει χάσει τη θέση του στην ομάδα, γεγονός που καθιστά πιθανή την αποχώρησή του από την Τούμπα το επόμενο διάστημα. Η κατάσταση αυτή τον ωθεί στην αναζήτηση νέας ποδοσφαιρικής στέγης.

Παρά τις εξελίξεις, ο Γουινεάνος μέσος διατηρεί συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι για οποιαδήποτε μετεγγραφή του, οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να δώσουν το «πράσινο φως». Η έγκριση του συλλόγου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε μετακίνησης του παίκτη.

Οι πληροφορίες από το εξωτερικό

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την απόρριψη της σαουδαραβικής πρότασης και τις προθέσεις του Μαντί Καμαρά προέρχονται από ρεπορτάζ του Σεμπάστιεν Ντενίς. Ο Ντενίς είναι αυτός που αποκάλυψε την άμεση άρνηση του παίκτη στην προοπτική να αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία.

Επιπλέον, ξένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για γενικότερο ενδιαφέρον ομάδων για τον παίκτη του ΠΑΟΚ, Μαντί Καμαρά, επιβεβαιώνοντας την κινητικότητα γύρω από το όνομά του στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό το ενδιαφέρον ενισχύει την επιθυμία του Καμαρά να παραμείνει σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit