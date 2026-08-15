Ολυμπιακός: έρχεται στην Αθήνα ο Φρόιλερ

Ο Ολυμπιακός προχωρά με εντατικούς ρυθμούς τις κινήσεις του για την ενίσχυση του ρόστερ του, με στόχο την προσθήκη ποιοτικών μέσων. Στο πλαίσιο αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ελβετού διεθνή Ρέμο Φρόιλερ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, ο Φρόιλερ αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον πειραϊκό σύλλογο.

Η επικείμενη άφιξη του Φρόιλερ

Οι Πειραιώτες «τρέχουν» για να εντάξουν τον Ρέμο Φρόιλερ στο δυναμικό τους, καθώς ο Ελβετός μέσος αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Η ομάδα έχει φτάσει σε συμφωνία για την απόκτησή του, με τις συζητήσεις να βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο. Ο Φρόιλερ, ο οποίος είναι 34 ετών, έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιό του, καθώς η συνεργασία του με την Μπολόνια έχει ήδη λήξει.

Ο Ολυμπιακός επιδιώκει την άμεση ολοκλήρωση της μεταγραφής του Φρόιλερ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ένας μέσος με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους υποψήφιους στόχους του συλλόγου. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της διοίκησης να προσθέσει βάθος και ποιότητα στο κέντρο της ομάδας ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Οι επιλογές για τη μεσαία γραμμή

Πέρα από την περίπτωση του Ρέμο Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες με δύο ακόμα ποδοσφαιριστές για τη μεσαία γραμμή. Πρόκειται για τον Κολομβιανό μέσο της Ρασίνγκ Σανταντέρ, Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς και τον μέσο της Εθνικής Βενεζουέλας και της Τουλούζ, Κρίστιαν Κάσερες. Οι συμφωνίες με αμφότερους τους παίκτες έχουν επιτευχθεί, ωστόσο η οριστική απόφαση για το ποιος από τους δύο θα αποκτηθεί ανήκει στον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η στρατηγική του Ολυμπιακού περιλαμβάνει την απόκτηση δύο ποιοτικών μέσων, με τον Φρόιλερ να αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση λόγω των χαρακτηριστικών του. Η τελική σύνθεση της μεσαίας γραμμής θα διαμορφωθεί μετά τις αποφάσεις του προπονητικού επιτελείου και την ολοκλήρωση των μεταγραφικών κινήσεων.

Η διεθνής εμπειρία του Φρόιλερ

Ο Ρέμο Φρόιλερ φέρνει μαζί του πλούσια διεθνή εμπειρία, έχοντας αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο Ελβετός διεθνής μέσος ήταν βασικός και στα έξι παιχνίδια της Εθνικής ομάδας της Ελβετίας στο πρόσφατο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, επιδεικνύοντας την αξία του σε κορυφαία διοργάνωση. Συνολικά, έχει καταγράψει 94 συμμετοχές με το εθνόσημο της χώρας του, γεγονός που μαρτυρά την σταθερή του παρουσία και προσφορά.

Η εμπειρία του σε διεθνείς αγώνες και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε απαιτητικά παιχνίδια, τον καθιστούν μια σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό. Η παρουσία του αναμένεται να προσφέρει σταθερότητα και ηγετικά στοιχεία στο κέντρο των «ερυθρολεύκων».

Η πορεία του στην Μπολόνια και το ιταλικό πρωτάθλημα

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Ρέμο Φρόιλερ είχε μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Μπολόνια. Συνολικά, αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ειδικότερα, κατέγραψε 29 συμμετοχές στο Ιταλικό πρωτάθλημα, δέκα εμφανίσεις στο Europa League και μία στο Κύπελλο Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο Ελβετός μέσος κατάφερε να σκοράρει και ένα γκολ, συμβάλλοντας στην επιθετική προσπάθεια της ομάδας του.

Η μακρά του θητεία στο Ιταλικό πρωτάθλημα είναι επίσης εντυπωσιακή. Ο Φρόιλερ έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από 300 ματς στη Serie A, επιδεικνύοντας αντοχή και συνέπεια στην απόδοσή του. Στις εμφανίσεις του αυτές, έχει σκοράρει συνολικά 21 φορές και έχει μοιράσει άλλες 21 ασίστ, αποδεικνύοντας την ικανότητά του τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast