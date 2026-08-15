Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙντάιρ έδωσε 240 ευρώ σε παιδί για να αγοράσει μπασκετικά παπούτσια

Μια αξιέπαινη και φανταστική κίνηση ανθρωπιάς πραγματοποίησε ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙντάιρ, ο οποίος προσέφερε 240 ευρώ σε ένα παιδί στο Βελιγράδι, με σκοπό να το βοηθήσει να αγοράσει μπασκετικά παπούτσια. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, που αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, έκανε τρισευτυχισμένο έναν μικρό φίλο του αθλήματος στη Σερβία, χαρίζοντάς του τη δυνατότητα να κυνηγήσει το όνειρό του.

Η συνάντηση με τον μικρό Ρέλια στην Ούμκα

Η συγκινητική ιστορία ξεκίνησε όταν ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙντάιρ, ο οποίος αυτή την περίοδο απολαμβάνει τις διακοπές του και παράλληλα πραγματοποιεί ατομικές προπονήσεις στη σερβική πρωτεύουσα, βρέθηκε στην περιοχή Ούμκα. Καθώς πήγαινε να γυμναστεί με το αυτοκίνητό του, σταμάτησε για να αγοράσει σπιτική λεμονάδα.

Η λεμονάδα πωλούνταν από ένα μικρό παιδί, τον Ρέλια, ο οποίος είχε στήσει έναν πάγκο έξω από το σπίτι του. Ο μικρός Ρέλια, μόλις αντιλήφθηκε ότι ο αγοραστής ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙντάιρ, ένας παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, έμεινε έκπληκτος από την απρόσμενη συνάντηση. Αυτή η αρχική έκπληξη, ωστόσο, ήταν μόνο η αρχή μιας σειράς γεγονότων που θα του άλλαζαν τη μέρα.

Η πρώτη γενναιόδωρη χειρονομία

Ο 32χρονος περιφερειακός της EuroLeague, δείχνοντας την γενναιοδωρία του, έδωσε στον μικρό Ρέλια 3.000 σερβικά δινάρια για την λεμονάδα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε κάτι περισσότερο από 25 ευρώ. Εκείνη τη στιγμή, το μπουκάλι που αγόρασε ο Μίλερ-ΜάκΙντάιρ ήταν το τελευταίο που είχε απομείνει στον πάγκο του Ρέλια.

Μετά από αυτή την πώληση, ο μικρός Ρέλια επέστρεψε στο σπίτι του για να φτιάξει μια νέα παρτίδα λεμονάδας μαζί με τη μητέρα του, χωρίς να μπορεί να φανταστεί την εξέλιξη που θα είχε η συγκεκριμένη μέρα και τι θα ακολουθούσε.

Η επιστροφή του παίκτη και το μεγάλο δώρο

Περίπου μία ώρα αργότερα, ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙντάιρ επέστρεψε ξανά στον πάγκο του Ρέλια, αναζητώντας εκ νέου δροσιά. Η δεύτερη αυτή επίσκεψη συνοδεύτηκε από μια ακόμα πιο απλόχερη και απρόσμενη κίνηση από τον Αμερικανό μπασκετμπολίστα.

Χωρίς δισταγμό, ο Μίλερ-ΜάκΙντάιρ έδωσε στον μικρό Ρέλια επιπλέον 25.000 δινάρια, ποσό που μεταφράζεται σε 213 ευρώ. Με αυτή τη δεύτερη προσφορά, το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρώσει ο μικρός Ρέλια από τις δύο συναντήσεις με τον παίκτη, έφτασε κοντά στα 240 ευρώ.

Η εκπλήρωση ενός ονείρου

Η υπέροχη πράξη του Κόντι Μίλερ-ΜάκΙντάιρ έδωσε στον μικρό Ρέλια τη δυνατότητα να εκπληρώσει ένα σημαντικό του όνειρο. Ο μικρός ομολόγησε στη μητέρα του πως με τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει, θα μπορούσε επιτέλους να αγοράσει τα μπασκετικά παπούτσια που επιθυμούσε.

Αυτά τα παπούτσια θα του επιτρέψουν να ξεκινήσει προπονήσεις, σηματοδοτώντας ίσως την αρχή μιας νέας διαδρομής στον κόσμο του μπάσκετ. Ο νέος παίκτης των Πειραιωτών, ο οποίος δεν ξεχνά το πέρασμά του από τον Ερυθρό Αστέρα και το Βελιγράδι, έφτιαξε τη μέρα και ίσως το μέλλον ενός νεαρού φίλου της «σπυριάρας».

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta