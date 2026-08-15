Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολιβιέ Σαρ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ολιβιέ Σαρ, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή των ψηλών της. Ο Γάλλος σέντερ θα φορά τη φανέλα της «Βασίλισσας» για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η ομάδα συνεχίζει την πλαισίωση του ρόστερ της ενόψει της ερχόμενης σεζόν. Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί την παρθενική παρουσία του Σαρ στη EuroLeague, ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Ο Ολιβιέ Σαρ, ο οποίος γεννήθηκε το 1999 και έχει ύψος 2.08μ., υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μία πηγή αναφέρει ότι η συμφωνία του εκτείνεται έως το 2028, ενώ άλλες πηγές επιβεβαιώνουν το διετές συμβόλαιο. Ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος αναφέρεται και ως 27χρονος, αποτελεί μια σημαντική προσθήκη για την ισπανική ομάδα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, υπό την καθοδήγηση του Πέδρο Μαρτίνεθ, προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην ολοκλήρωση των τελευταίων κομματιών του παζλ του ρόστερ της. Στόχος της είναι να πρωταγωνιστήσει τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ευρώπη, διεκδικώντας τους τίτλους στις διοργανώσεις που συμμετέχει.

Η πορεία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Ο Ολιβιέ Σαρ δεν επελέγη στο NBA Draft του 2021, ωστόσο κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την κορυφαία λίγκα του πλανήτη μέσω της G-League. Συνολικά, αγωνίστηκε σε 50 ματς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Σαρ φόρεσε τις φανέλες δύο ομάδων του NBA, των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του στον «μαγικό κόσμο» το πέρασε αγωνιζόμενος για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Στατιστικά στοιχεία και το ντεμπούτο στη Euroleague

Στις 50 συνολικά εμφανίσεις του στον «μαγικό κόσμο» του μπάσκετ, ο Ολιβιέ Σαρ κατέγραψε κατά μέσο όρο 4.7 πόντους και 3.4 ριμπάουντ. Πέρσι, ο Γάλλος σέντερ αγωνίστηκε τόσο στους Κλίβελαντ Καβαλίερς όσο και στην G-League, συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Ειδικότερα, με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ο Σαρ συμμετείχε σε 4 αγώνες, με μέσο όρο 9,8 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι. Σε αυτά τα ματς, μέτρησε 3,5 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ. Με την υπογραφή του στους «Λος Μπλάνκος», ο Σαρ θα πραγματοποιήσει την παρθενική του παρουσία στη EuroLeague, μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Η ενίσχυση του ρόστερ της «Βασίλισσας»

Η απόκτηση του Ολιβιέ Σαρ έρχεται σε συνέχεια άλλων σημαντικών κινήσεων της Ρεάλ Μαδρίτης για την ενίσχυση του ρόστερ της. Νωρίτερα, η ομάδα είχε προχωρήσει στην απόκτηση του Μαξ Σούλγκα, ο οποίος εντάχθηκε στη «Βασίλισσα» ως αντικαταστάτης του Χεζόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει μεθοδικά την πλαισίωση της ομάδας της για την ερχόμενη σεζόν, με στόχο να είναι πλήρως ανταγωνιστική και να διεκδικήσει με αξιώσεις τους τίτλους σε όλες τις διοργανώσεις, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta