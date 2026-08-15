Σπουδαίες διακρίσεις για την ελληνική αποστολή σημειώθηκαν στον τελικό του μαραθωνίου βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη πραγματοποίησε μία συγκλονιστική εμφάνιση, τερματίζοντας στην 4η θέση και σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση. Ανάλογη ήταν και η παρουσία της Παναγιώτας Τσινοπούλου, η οποία κατέκτησε την 5η θέση, βελτιώνοντας παράλληλα την κορυφαία προσωπική της επίδοση.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 4η θέση με πανελλήνιο ρεκόρ

Η 42χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης του Μονάχου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ήταν για ακόμα μία φορά συγκλονιστική σε ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στην 4η θέση στον μαραθώνιο βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ.

Η επίδοσή της, 3 ώρες, 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα (3ώρ.22:16), αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση. Η Ντρισμπιώτη, η οποία είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μόναχο τόσο στα 20χλμ. όσο και στα 35χλμ. βάδην, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση.

Η πορεία της Ντρισμπιώτη στον αγώνα

Στην πρώτη της φετινή απόπειρα στον μαραθώνιο βάδην, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη βάδιζε από την αρχή στο γκρουπ των αθλητριών που πρωταγωνίστησαν στον αγώνα. Στα μισά της κούρσας, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρισκόταν σταθερά στην 5η θέση, έχοντας χρόνο 1 ώρα, 40 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα (1ώρ.40:19).

Μετά το 27ο χιλιόμετρο, η Ντρισμπιώτη κατάφερε να ανέβει μία θέση, φτάνοντας στην 4η. Πέρασε το 30ό χιλιόμετρο σε 2 ώρες, 22 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα (2ώρ.22:25). Παρόλο που είχε δεχθεί δύο παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, διατήρησε την 4η θέση μέχρι τον τερματισμό της. Η επίδοσή της «διέλυσε» το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κατείχε η Παναγιώτα Τσινοπούλου με 3ώρ.38:13 από τις 14 Μαρτίου 2026, στο βαλκανικό πρωτάθλημα στη Σμύρνη.

Η εντυπωσιακή παρουσία της Παναγιώτας Τσινοπούλου

Ανάλογη ήταν και η εντυπωσιακή παρουσία της Παναγιώτας Τσινοπούλου στον τελικό του μαραθωνίου βάδην. Η 36χρονη πρωταθλήτρια τερμάτισε στην 5η θέση με χρόνο 3 ώρες, 25 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα (3ώρ.25:14).

Η Τσινοπούλου κατέβασε επίσης εντυπωσιακά το ρεκόρ της, βελτιώνοντας την κορυφαία προσωπική της επίδοση. Στα 21,1 χιλιόμετρα, βρισκόταν στην 7η θέση με χρόνο 1 ώρα, 42 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα (1ώρ.42:26). Μετά το 32ο χιλιόμετρο, ανέβηκε στην 6η θέση, ενώ από το 38ο χιλιόμετρο και μετά, κατέλαβε την 5η θέση, την οποία και διατήρησε μέχρι τον τερματισμό του αγώνα.

Οι νικήτριες του μαραθωνίου βάδην

Η μεγάλη πρωταγωνίστρια του μαραθωνίου βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ήταν η Σοφία Φιορίνι από την Ιταλία. Η 22χρονη Ιταλίδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με μία εντυπωσιακή επίδοση 3 ώρες, 15 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα (3ώρ.15:11).

Με αυτόν τον χρόνο, η Φιορίνι κατέρριψε παράλληλα το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε η Πολωνέζα Καταρζίνα Ζντζιέλμπο με 3ώρ.24:19. Η Καταρζίνα Ζντζιέλμπο τερμάτισε επίσης σε 3ώρ.15:11, εξασφαλίζοντας το ασημένιο μετάλλιο. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανίδα Ρακέλ Γκονζάλεζ, η οποία ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 3 ώρες, 20 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα (3ώρ.20:49). Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόσταση του μαραθωνίου βάδην διεξήχθη για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta