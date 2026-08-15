Ο Τζέιμς Πενράις πέρασε ιατρικά στη Ρέιντζερς, οριστικοποιείται ο δανεισμός του

Ο Τζέιμς Πενράις, ο 28χρονος αριστερός μπακ, πέρασε επιτυχώς τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στη Σκωτία, ολοκληρώνοντας ένα κρίσιμο στάδιο της μετακίνησής του. Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την οριστικοποίηση του δανεισμού του από την ΑΕΚ στη Ρέιντζερς, με τις τελικές υπογραφές να αναμένονται για την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας. Μετά την επιτυχή διεκπεραίωση των ιατρικών, ο Πενράις θεωρείται πλέον παίκτης της σκωτσέζικης ομάδας.

Η συμφωνία δανεισμού και η οψιόν αγοράς

Η Ρέιντζερς είχε ήδη προχωρήσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ αναφορικά με τους όρους του δανεισμού του Τζέιμς Πενράις. Η συγκεκριμένη συμφωνία προβλέπει ότι ο ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται με τη φανέλα της σκωτσέζικης ομάδας για ένα έτος.

Πέραν του μονοετούς δανεισμού, η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για τον Τζέιμς Πενράις. Η Ρέιντζερς θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα δικαιώματα του παίκτη έναντι του ποσού του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η προθεσμία για την ενεργοποίηση αυτής της οψιόν εκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι του 2027, δίνοντας στη σκωτσέζικη ομάδα το περιθώριο να αποφασίσει για την οριστική απόκτηση του αριστερού μπακ.

Η πορεία του Πενράις στην Ελλάδα και η επιστροφή στη Σκωτία

Ο Τζέιμς Πενράις είχε μια σύντομη θητεία στην Ελλάδα, αγωνιζόμενος στην ΑΕΚ για μία μόνο σεζόν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο 28χρονος αριστερός μπακ προσέφερε τις υπηρεσίες του στην Ένωση, πριν αποφασιστεί η μετακίνησή του σε άλλο σύλλογο.

Με την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του στη Ρέιντζερς, ο Πενράις επιστρέφει στη Σκωτία, χώρα όπου έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν. Η επιστροφή του στην πατρίδα του έρχεται μετά την επιτυχή διεκπεραίωση των ιατρικών του εξετάσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν επίσης σε σκωτσέζικο έδαφος.

Οι επιτυχείς ιατρικές εξετάσεις και οι τυπικές διαδικασίες

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Τζέιμς Πενράις στη Σκωτία ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Αυτό το στάδιο αποτελεί ένα από τα τελευταία και πιο σημαντικά βήματα πριν την επίσημη ανακοίνωση και την ενσωμάτωση του παίκτη στο δυναμικό της νέας του ομάδας.

Πλέον, το μόνο που απομένει για την πλήρη οριστικοποίηση του δανεισμού του ποδοσφαιριστή από την ΑΕΚ στη Ρέιντζερς είναι η υπογραφή των σχετικών συμβολαίων. Με την τοποθέτηση των υπογραφών, ο Τζέιμς Πενράις θα καταστεί και τυπικά μέλος της Ρέιντζερς, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η αναζήτηση της ΑΕΚ για κάλυψη του κενού

Η αποχώρηση του Τζέιμς Πενράις δημιουργεί ένα κενό στο ρόστερ της ΑΕΚ, ειδικότερα στη θέση του αριστερού μπακ. Η ελληνική ομάδα βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση ποδοσφαιριστή που θα καλύψει αυτή την κρίσιμη θέση στην αμυντική γραμμή.

Μετά τη μετακίνηση του Πενράις, η ΑΕΚ έχει μείνει με έναν μόνο παίκτη για τη συγκεκριμένη θέση, τον Σταύρο Πήλιο. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την απόκτηση ενός ακόμα αριστερού μπακ, προκειμένου να διασφαλιστεί το βάθος και οι επιλογές του προπονητικού επιτελείου για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από SDNA

Φωτογραφία: SDNA