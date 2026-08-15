Κωνσταντέλιας: η Μπορούσια Ντόρτμουντ ετοιμάζει πρόταση 25,5 εκατ. ευρώ

Το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια παραμένει σταθερά στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος, καθώς ο Έλληνας άσος του ΠΑΟΚ συνεχίζει να βρίσκεται στο μπλοκάκι κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής BILD, η Μπορούσια Ντόρτμουντ σκέφτεται να καταθέσει μια σημαντική πρόταση στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για την απόκτηση του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού. Η πρόταση αυτή φέρεται να αγγίζει τα 25,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται και υψηλές ετήσιες απολαβές ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Οι Βεστφαλοί φέρεται να έχουν πάρει πιο ζεστά το θέμα, δείχνοντας έντονη διάθεση να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον «Ντέλια»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας διατηρείται σταθερά στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος, χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα του «Δικέφαλου του Βορρά». Οι επιδόσεις του έχουν προσελκύσει μερικά από τα κορυφαία κλαμπ της ηπείρου, με το όνομά του να έχει συνδεθεί κατά καιρούς στο ρεπορτάζ με συλλόγους όπως η Τσέλσι, η Γιουβέντους και η Γαλατάσαραϊ.

Ωστόσο, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, οι Βεστφαλοί, φέρεται να είναι εκείνοι που έχουν πάρει πιο ζεστά το θέμα της απόκτησής του. Ο γερμανικός σύλλογος δείχνει την πιο έμπρακτη και έντονη διάθεση να κάνει δικό του τον διεθνή άσο, ο οποίος με τις εμφανίσεις του έχει κερδίσει την προσοχή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής BILD.

Η οικονομική πρόταση των Βεστφαλών

Η γερμανική BILD αποκαλύπτει το ποσό που σκέφτεται να δώσει η Μπορούσια Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ για χάρη του Γιάννη Κωνσταντέλια. Το δημοσίευμα τονίζει πως η Μπορούσια είναι διατεθειμένη να προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 25,5 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξασφαλίσει την υπογραφή του «Ντέλια» και να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Εκτός από το ποσό της μεταγραφής, η πρόταση περιλαμβάνει και ένα εξαιρετικά πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για τον ίδιο τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Γίνεται λόγος για ετήσιες απολαβές ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αναμένεται να προσελκύσει τον Έλληνα άσο στη Bundesliga και να τον πείσει για τη μετακίνησή του στη Γερμανία.

Επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή

Στο ρεπορτάζ της γερμανικής BILD αναφέρεται πως ήδη υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των διοικούντων τη γερμανική ομάδα και της πλευράς του παίκτη. Έχουν ξεκινήσει επαφές ανάμεσα στους εκπροσώπους της Μπορούσια Ντόρτμουντ και τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, με στόχο να τον πείσουν να μετακομίσει στη Γερμανία και να αγωνιστεί στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Οι συζητήσεις αυτές αποσκοπούν στο να πειστεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος αγωνίζεται ήδη στην BVB. Η πιθανή μεταγραφή του «Ντέλια» στη Ντόρτμουντ θα ενίσχυε περαιτέρω την ελληνική παρουσία στην ομάδα των Βεστφαλών, δημιουργώντας ένα ελληνικό δίδυμο.

Ο ρόλος του Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της BILD, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος στο κέντρο, θέση στην οποία έχει διακριθεί με τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αριστερός εξτρέμ, προσφέροντας έτσι σημαντική ευελιξία στην τακτική της ομάδας που θα τον αποκτήσει και καλύπτοντας περισσότερες θέσεις.

Η γερμανική εφημερίδα εκτιμά πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα αποτελούσε μια καλή προσθήκη στον συμπατριώτη του και παίκτη της BVB, Κωνσταντίνο Καρέτσα. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα του «Δικέφαλου του Βορρά» έχουν αναδείξει το ταλέντο του, καθιστώντας τον έναν περιζήτητο παίκτη στην ευρωπαϊκή αγορά και προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader