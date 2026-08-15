Η Ντόρτμουντ προτείνει 25,5 εκατ. ευρώ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ φέρεται να έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον νεαρό άσο του ΠΑΟΚ, με στόχο την απόκτησή του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η γερμανική ομάδα είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε μια σημαντική οικονομική πρόταση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το ποσό που μπορεί να προσφέρει η Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντέλια ενδέχεται να φτάσει τα 25,5 εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας το υψηλό ενδιαφέρον της για τον παίκτη.

Το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντέλια έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων κινήσεων της ομάδας, καθώς, όπως αναφέρεται στα ίδια δημοσιεύματα, η γερμανική ομάδα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Η υπόθεση του Κωνσταντέλια φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με τις πηγές να υποδεικνύουν την ύπαρξη επαφών μεταξύ των εκπροσώπων του παίκτη και της γερμανικής ομάδας.

Η οικονομική πρόταση και το συμβόλαιο του παίκτη

Τα οικονομικά δεδομένα που αποκαλύπτονται από τα γερμανικά δημοσιεύματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της Ντόρτμουντ. Η Μπορούσια φέρεται να είναι έτοιμη να διαθέσει ένα ποσό που αγγίζει τα 25,5 εκατομμύρια ευρώ για να εντάξει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο δυναμικό της. Αυτό το ποσό, ιδιαίτερα υψηλό για τα ελληνικά δεδομένα, υποδηλώνει την αξία που αποδίδει η γερμανική ομάδα στις ικανότητες και το ταλέντο του 23χρονου άσου του ΠΑΟΚ.

Πέρα από το ποσό της μεταγραφής που προορίζεται για τον ΠΑΟΚ, η Ντόρτμουντ έχει καταθέσει και μια δελεαστική πρόταση συμβολαίου στον ίδιο τον παίκτη. Συγκεκριμένα, στον Γιάννη Κωνσταντέλια έχει προταθεί συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που εκτιμάται ότι θα φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος των απολαβών αυτών αναδεικνύει την επιθυμία της γερμανικής ομάδας να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του Έλληνα ποδοσφαιριστή για το μέλλον.

Οι επαφές και η παρακολούθηση από τον σύμβουλο της ομάδας

Οι πληροφορίες της γερμανικής Bild κάνουν λόγο για επαφές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ανάμεσα στην πλευρά του Γιάννη Κωνσταντέλια και εκπροσώπους της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αυτές οι συζητήσεις υποδηλώνουν ότι η γερμανική ομάδα έχει προχωρήσει πέρα από ένα απλό ενδιαφέρον, διερευνώντας τις δυνατότητες για μια πιθανή μεταγραφή και τις προϋποθέσεις συνεργασίας με τον παίκτη.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντέλια επιβεβαιώνεται και από την παρουσία του Ντέιβιντ Μπλάχα, συμβούλου της γερμανικής ομάδας, σε αγώνα του ΠΑΟΚ. Ο κ. Μπλάχα παρακολούθησε από κοντά τον Έλληνα άσο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των προθέσεων της Ντόρτμουντ να αξιολογήσει τις ικανότητες του παίκτη επί τόπου και να σχηματίσει προσωπική άποψη.

Το ενδιαφέρον για άλλους παίκτες

Εκτός από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, η Μπορούσια Ντόρτμουντ εξετάζει και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την ενίσχυση του ρόστερ της. Τα γερμανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ομάδα έχει στη λίστα της ονόματα όπως των Εζαλζουλί, Μολέιρο, Ασλάνι και Κρίστοφερ Ενκουνκού. Αυτό δείχνει ότι η Ντόρτμουντ βρίσκεται σε μια ευρύτερη διαδικασία αναζήτησης και αξιολόγησης διαφόρων ταλέντων στην αγορά, προκειμένου να ενισχύσει τις αγωνιστικές της επιλογές.

Η παράλληλη εξέταση άλλων παικτών δεν μειώνει το ενδιαφέρον για τον 23χρονο άσο του ΠΑΟΚ, αλλά υποδεικνύει μια ευρύτερη στρατηγική της γερμανικής ομάδας για την ενίσχυση των θέσεών της σε διάφορους τομείς. Ο Κωνσταντέλιας, ωστόσο, φέρεται να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους, δεδομένης της συγκεκριμένης οικονομικής πρότασης που αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast