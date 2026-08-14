Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο προκρίθηκαν στους τελικούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο εξασφάλισαν την παρουσία τους στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές προκρίθηκαν την Παρασκευή, με τον Καραλή να χρειάζεται μία μόνο προσπάθεια στο επί κοντώ και την Τζένγκο να σημειώνει την καλύτερη φετινή της επίδοση στον ακοντισμό. Ο Καραλής, μάλιστα, προχώρησε σε μια χαρακτηριστική δήλωση μετά την πρόκρισή του, αναφερόμενος στον Μίλτο Τεντόγλου.

Η πρόκριση του εμμανουήλ καραλή στον τελικό

Ο Εμμανουήλ Καραλής εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του επί κοντώ την Παρασκευή, στο Alexander Stadium του Μπέρμιγχαμ. Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να πιάσει το όριο των 5,60μ. και να κλείσει θέση στον τελικό.

Το ίδιο ύψος πέρασε και ο Αρμάντ Ντουπλάντις, γνωστός και ως Μόντο Ντουπλάντις, με τους δύο αθλητές να σφραγίζουν με συνοπτικές διαδικασίες την πρόκρισή τους. Ο Καραλής, κάτοχος του αργυρού μεταλλίου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024, θα διεκδικήσει ένα ακόμα μετάλλιο στον τελικό της Κυριακής, ο οποίος έχει οριστεί για τις 21:30.

Η επική ατάκα για τον μίλτο τεντόγλου

Μετά την επίδοσή του και την πρόκριση, ο Εμμανουήλ Καραλής παραχώρησε δηλώσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Εκεί, έδωσε μια χαρακτηριστική ατάκα σχετικά με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είχε ξεχάσει το μετάλλιο του στη μεικτή ζώνη.

«Σίγουρα θα το φέρω, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο αν το πάρω και θα το φέρω και εδώ», δήλωσε ο Καραλής, αναφερόμενος στην υπόθεση του μεταλλίου και εκφράζοντας την πρόθεσή του να μοιραστεί την επιτυχία του με τον κόσμο.

Οι συνθήκες και οι προσδοκίες για τον τελικό

Ο Εμμανουήλ Καραλής σχολίασε επίσης τις συνθήκες που επικρατούσαν στο στάδιο κατά τη διάρκεια του προκριματικού. Σημείωσε ότι ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, όπως είχαν αναφέρει και η Κατερίνα και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Έλληνας επικοντιστής ανέφερε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες επειδή το στάδιο είναι ανοιχτό και μπαίνει αέρας. Εξέφρασε την ελπίδα του να πάνε όλα καλά και την Κυριακή να μην έχει τόσο αέρα, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει το άλμα που θέλει. Δήλωσε πως είναι αθλητής αγώνων και θα δώσει το καλύτερο δυνατό στον τελικό.

Η πρόκριση της ελίνας τζένγκο στον τελικό

Θετικά μηνύματα έστειλε και η Ελίνα Τζένγκο, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό του ακοντισμού. Η 24χρονη πρωταθλήτρια αγωνίστηκε στον πρώτο προκριματικό όμιλο και με μια πρώτη βολή στα 59.82μ. πέτυχε season best, την καλύτερη φετινή της επίδοση.

Η Τζένγκο πλασαρίστηκε στην έκτη θέση του προκριματικού και προκρίθηκε σε τρίτο διαδοχικό τελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, διατηρώντας ποσοστό επιτυχίας 100%. Ο τελικός του ακοντισμού, στον οποίο θα αγωνιστεί η Ελίνα Τζένγκο, έχει οριστεί για την Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 21:55. Η Τζένγκο ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022 στο Μόναχο και έκτη στη Ρώμη το 2024.

Οι συμμετέχοντες και οι διεκδικήσεις των μεταλλίων

Συνολικά 14 αθλητές θα λάβουν μέρος στον τελικό του επί κοντώ την Κυριακή. Ο Εμμανουήλ Καραλής, κάτοχος του αργυρού μεταλλίου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024, θα διεκδικήσει ένα ακόμα μετάλλιο απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις, από την πλευρά του, θα επιδιώξει να πετύχει το «4 στα 4» στη διοργάνωση, επίδοση που έχει ήδη καταφέρει ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος. Στον προκριματικό του επί κοντώ, ο Ολλανδός Μένο Φλόον, συγκάτοχος του τίτλου του πρωταθλητή Ευρώπης στον κλειστό στίβο με τον Καραλή, αισθάνθηκε ενοχλήσεις μετά από ένα άλμα στα 5.45μ. και εγκατέλειψε την προσπάθεια στα 5.70μ., ολοκληρώνοντας πρόωρα τον αγώνα του.

Με πληροφορίες από Sport24

Φωτογραφία: Sport24