Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: 4η η Ντουντουνάκη, 8η η Δαμασιώτη στον τελικό των 100μ. πεταλούδα

Με σημαντικές διακρίσεις για την ελληνική κολύμβηση ολοκληρώθηκε ο τελικός των 100μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, που διεξάγεται στο Παρίσι. Η Άννα Ντουντουνάκη κατέλαβε την τέταρτη θέση, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε στην όγδοη θέση. Οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες βρέθηκαν στην ελίτ της Ευρώπης, σε ένα από τα πρώτα αγωνίσματα του απογευματινού προγράμματος της 5ης ημέρας της διοργάνωσης.

Η Άννα Ντουντουνάκη έδωσε μάχη για μια θέση στο βάθρο, καταφέρνοντας τελικά να καταλάβει την τέταρτη θέση. Ο χρόνος της στον τελικό ήταν 57.10, επίδοση που την έφερε λίγο πιο αργά σε σχέση με το 56.99 που είχε σημειώσει στον ημιτελικό.

Παρόλα αυτά, ο χρόνος των 57.10 είναι καλύτερος από το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ των 57.25 και συνιστά τη δεύτερη καλύτερη κούρσα της 31χρονης Χανιώτισσας στην καριέρα της. Για να ανέβει για τρίτη φορά στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα έπρεπε να βελτιώσει αρκετά το ρεκόρ του ημιτελικού.

Η διαφορά της από την τρίτη θέση ήταν 0.34 δευτερόλεπτα, καθώς η Ρωσίδα Ντάρια Κλεπίκοβα, η οποία αγωνίζεται ως ουδέτερη αθλήτρια, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 56.76.

Η προσπάθεια της Γεωργίας Δαμασιώτη

Η Γεωργία Δαμασιώτη πραγματοποίησε επίσης μια αξιόλογη παρουσία στον τελικό των 100μ. πεταλούδα. Η Ελληνίδα αθλήτρια κατέλαβε την όγδοη θέση, βελτιώνοντας τις επιδόσεις της στη διοργάνωση.

Ο χρόνος της Δαμασιώτη στον τελικό ήταν 57.72, επίδοση που αποτελεί την ταχύτερη κούρσα της στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Παρότι δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των πρώτων αθλητριών, η παρουσία της στον τελικό σηματοδοτεί μια σημαντική διάκριση.

Οι νικήτριες του αγωνίσματος

Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100μ. πεταλούδα κατέκτησε η Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο. Η Βελγίδα πρωταθλήτρια σημείωσε επίδοση 56.08, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα.

Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέλαβε η Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ, η οποία τερμάτισε με χρόνο 56.39. Το βάθρο συμπλήρωσε η Ντάρια Κλεπίκοβα, η ουδέτερη αθλήτρια από τη Ρωσία, με επίδοση 56.76, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki