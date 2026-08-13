Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε με επιτυχία τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, κατακτώντας τον τίτλο του Σούπερ Καπ Ευρώπης, καθώς επικράτησε της Άστον Βίλα με 2-1. Σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση, οι Γάλλοι απέδειξαν την ανωτερότητά τους, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν και διατηρώντας την ψυχραιμία τους απέναντι σε μια ανταγωνιστική αγγλική ομάδα.

Η ομάδα του Λουϊς Ενρίκε, με αυτή τη νίκη, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League και το Super Cup (2025, 2026). Από το 2020, η Παρί έχει προσθέσει στη συλλογή της 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα και 5 Super Cup Γαλλίας, καθώς και ένα Διηπειρωτικό (2025).

Τα γκολ της Παρί σημείωσαν ο Κβαρατσκέλια στο 20΄ και ο Ντουέ στο 62΄. Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε ο 17χρονος Μπράιαν Μάτζο, ο οποίος ισοφάρισε προσωρινά για την Άστον Βίλα στο 45΄. Ο νεαρός επιθετικός εντυπωσίασε με τα σωματικά του προσόντα και την τεχνική του, και φαίνεται ότι έχει όλα τα φόντα να γίνει το επόμενο μεγάλο αστέρι του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Με αυτή τη νίκη, η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε η πρώτη ομάδα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης (2016, 2017) που κατακτά συνεχόμενα ευρωπαϊκά Super Cup.

Στοιχεία του αγώνα

Διαιτητής: Ομάρ Αρτάν (Σομαλία) Κίτρινες κάρτες: Ζοάο Γκόμες, Πάου Τόρες, ΜακΓκιν

### Συνθέσεις ομάδων

**ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε):** Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες (75΄ Ερναντές), Ζοάο Νέβες (75΄ Φαμπιάν Ρουϊθ), Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ (87΄ Μαγιουλού), Ακλιούς (46΄ Ντεμπελέ), Κβαρατσκέλια (88΄ Μπεράλντο)

**ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ (Ουνάι Έμερι):** Μπιζότ, Κας, Λίντελεφ, Πάου Τόρες (79΄ Μινγκς), Μάατσεν, Καμαρά (72΄ Μπογκάρντε), Ζοάο Γκόμες (79΄ Μπάρκλεϊ), Χάμινγκς, ΜακΓκίν (72΄ Άλισον), Μπουεντία, Μάτζο (72΄ Έιμπραχαμ)