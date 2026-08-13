Θλίψη στον κόσμο της πυγμαχίας: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο Πρίτσαρντ Κολόν

Αθλητικά
Θλίψη στον κόσμο της πυγμαχίας: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο Πρίτσαρντ Κολόν

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών άφησε την Πέμπτη (13/08/2026) ο Πουερτορικανός πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν (Prichard Colón), βυθίζοντας στο πένθος τον παγκόσμιο αθλητισμό. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας (WBO), εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Το τραγικό περιστατικό του 2015
Ο Κολόν θεωρούνταν ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα της γενιάς του, μετρώντας 16 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ωστόσο, η καριέρα και η ζωή του ανατράπηκαν δραματικά τον Οκτώβριο του 2015, κατά τη διάρκεια αγώνα, όταν δέχθηκε αντικανονικά και αλλεπάλληλα χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού από τον αντίπαλό του.

Τα χτυπήματα προκάλεσαν σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, με αποτέλεσμα ο αθλητής να πέσει σε κώμα για επτά μήνες.

Η πολυετής μάχη και η κληρονομιά του στο άθλημα
Αφότου ξύπνησε από το κώμα, ο Κολόν δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει πλήρως. Παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια υπό την αφοσιωμένη φροντίδα της οικογένειάς του, ενώ χρειαζόταν τη βοήθεια ειδικού υπολογιστή για να επικοινωνεί.

Ο σοβαρός τραυματισμός του στάθηκε η αφορμή για να αλλάξουν ριζικά οι κανονισμοί της παγκόσμιας πυγμαχίας:

«Prichard Colón Rule»: Θεσπίστηκε αυστηρότερο πλαίσιο ποινών για τα χτυπήματα στο πίσω μέρος της κεφαλής (rabbit punches), με στόχο την προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής των αθλητών μέσα στο ρινγκ.

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