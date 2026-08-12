Ασημένιο μετάλλιο και νέο πανελλήνιο ρεκόρ από τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου

Το πρώτο της μετάλλιο στα αγωνίσματα της κολύμβησης στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία πανηγύρισε η Ελλάδα, με «αρχιτέκτονα» τον εντυπωσιακό Απόστολο Σίσκο.

Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε καταπληκτική εμφανιση στον τελικό των 200μ. ύπτιο, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον σταθερά στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος.

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ και δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό μετάλλιο

Ο Σίσκος τερμάτισε στη 2η θέση με χρόνο 1:53.81, συντρίβοντας εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ και κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο.

Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο ασημένιο μετάλλιο του Έλληνα αθλητή στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μετά από εκείνο που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

Πίσω μόνο από τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη

Ο μόνος που κατάφερε να ξεπεράσει τον Σίσκο ήταν ο ανίκητος Ούγγρος Χούμπερτ Κος, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 1:53.08.

Έτσι, ο Ούγγρος σταρ πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης δίπλα σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή, σε μια κούρσα εξαιρετικά υψηλού επιπέδου.

Με τη νέα αυτή μεγάλη επιτυχία, ο Απόστολος Σίσκος ανοίγει ακόμη περισσότερο την όρεξη για μελλοντικές διακρίσεις στο κορυφαίο επίπεδο.