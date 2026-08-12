'Δεν ξέρω πώς να συνεχίσω': Το σπαρακτικό αντίο του Λιονέλ Μέσι στον πατέρα του, Χόρχε

Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αδυνατεί να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα του, Χόρχε Μέσι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών έπειτα από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ προχώρησε σε μια συγκλονιστική και εξομολογητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο του, ενώ αποκάλυψε πως εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

«Ήσουν το στήριγμά μου – Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα»

Στη σπαρακτική του δημοσίευση, ο Μέσι περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια του τελευταίου Μουντιάλ, όταν η υγεία του πατέρα του επιδεινώθηκε ραγδαία, εμποδίζοντάς τον να ταξιδέψει για να τον δει από κοντά.

«Πατέρα, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες... Κάθε φορά που τελείωνε ένας αγώνας, περίμενα το μήνυμα σου. Αυτή τη φορά προσπάθησα να πάω κόντρα στις αντοχές του σώματός μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Εγώ έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Θέλω περισσότερο χρόνο. Ήσουν δίπλα μου από την αρχή, ήσουν πατέρας, φίλος και μάνατζέρ μου. Σ' αγαπώ, μπαμπά.»

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Footmercato, ο Αργεντινός σταρ προσανατολίζεται στο να διακόψει επ' αόριστον την καριέρα του, απόφαση που επιβεβαιώνουν και τα δικά του λόγια περί αμφιβολιών για το μέλλον του στα γήπεδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

Το συγκινητικό μήνυμα συμπαράστασης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Η ανάρτηση του Μέσι προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης από τον παγκόσμιο αθλητισμό. Ανάμεσα στα χιλιάδες μηνύματα, ξεχώρισε εκείνο του σπουδαίου ποδοσφαιρικού του αντιπάλου, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σταρ σχολίασε δημόσια κάτω από τη δημοσίευση του Μέσι, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης και δύναμης:

«Μια τεράστια αγκαλιά για σένα και τους δικούς σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, Λέο. Πολλή δύναμη.»