Ονειρεμένο ξεκίνημα με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ πραγματοποίησε την Κυριακή (09.08.2026) ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σκοράροντας ένα πανέμορφο τέρμα στο ντεμπούτο του απέναντι στην Άρσεναλ.

Ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε μόλις στις 3 Αυγούστου από τη βελγική Γκενκ έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2031, πήρε αμέσως φανέλα βασικού από τους Βεστφαλούς στο φιλικό προετοιμασίας στο «Emirates» και δικαίωσε με το καλημέρα την επένδυση της γερμανικής ομάδας.

Το γκολ και η ελληνική «μονομαχία» στο Λονδίνο

Η Ντόρτμουντ είχε προηγηθεί νωρίς στο παιχνίδι με τον Ινάσιο στο 7ο λεπτό, όμως στο 29' ήρθε η στιγμή του Καρέτσα:

Η φάση: Ο 18χρονος πήρε την μπάλα από τη δεξιά πλευρά, σύγκλινε προς την περιοχή, την έφερε στο αριστερό του πόδι και με ένα καταπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα στο «παράθυρο» της εστίας του Κέπα, διαμορφώνοντας το 2-0 για την ομάδα του.

Ο 18χρονος πήρε την μπάλα από τη δεξιά πλευρά, σύγκλινε προς την περιοχή, την έφερε στο αριστερό του πόδι και με ένα καταπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα στο «παράθυρο» της εστίας του Κέπα, διαμορφώνοντας το 2-0 για την ομάδα του. Ελληνικό τετ-α-τετ: Το φιλικό στο Λονδίνο είχα έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς απέναντι στον Καρέτσα βρισκόταν ένας ακόμη Έλληνας διεθνής, ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος ξεκίνησε επίσης βασικός στην ενδεκάδα της Άρσεναλ.

Ξεκίνησε η «απόσβεση»

Ο Καρέτσας, προερχόμενος από μια γεμάτη σεζόν στο Βέλγιο, είχε δηλώσει κατά την επίσημη παρουσίασή του ότι στόχος του είναι να εξελιχθεί, να σκοράρει και να διεκδικήσει τίτλους με τους Βεστφαλούς. Στο πρώτο του κιόλας 45λεπτο με τα κιτρινόμαυρα, έστειλε το πλέον υποσχόμενο μήνυμα για το μέλλον του στην Μπουντεσλίγκα.

???????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? (????????) scores against Arsenal!



GOLAZOOOOOOOO! pic.twitter.com/E2I69YpxpH — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 9, 2026

Konstantinos Karetsas has arrived. ???????????????????????? pic.twitter.com/nI4A7KPT4o — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 9, 2026