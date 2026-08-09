Απίστευτο ατύχημα στη Βραζιλία: Σκόραρε, τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς και το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR

Αθλητικά
Απίστευτο ατύχημα στη Βραζιλία: Σκόραρε, τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς και το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR

Ένα απίθανο και ταυτόχρονα άτυχο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Κοριτίμπα με τη Σαπεκοένσε, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας, με πρωταγωνιστή τον αρχηγό των γηπεδούχων, Τζασί (Ζασί).

Από τον έξαλλο πανηγυρισμό... στην καταπακτή
Ενώ η Κοριτίμπα προηγούνταν με 1-0, ο Τζασί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά στο 45ο λεπτό και έτρεξε γεμάτος ενθουσιασμό προς την εξέδρα για να πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς της ομάδας του.

Πηδώντας όμως πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα και το προστατευτικό κιγκλίδωμα, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας μέσα στην καταπακτή (τούνελ) που οδηγεί στα αποδυτήρια.

Διπλή ατυχία: Τραυματισμός και ακύρωση γκολ
Ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να βγει από την καταπακτή και δέχθηκε αμέσως τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του, έχοντας υποστεί τραυματισμό από την πτώση.

Η ατυχία του όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η φάση εξετάστηκε από το VAR και το ημιαυτόματο σύστημα οφσάιντ υπέδειξε αντικανονική θέση στην αρχή της προσπάθειας, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να ακυρώσει το τέρμα. Έτσι, ο Τζασί όχι μόνο τραυματίστηκε κατά τον πανηγυρισμό του, αλλά είδε και το γκολ του να μην μετράει ποτέ.

Tags

Διαβάστε ακόμα

Δείτε ακόμα